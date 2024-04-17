Ситуация в то время накалялась постоянно, а Сырский вместе с другими генералами посетил стабпункт.

Нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, находясь в должности командующего Сухопутными войсками, приезжал в полузатопленный стабилизационный пункт воинов в Соледаре.

О случае с Сырским в стабпункте рассказал командир взвода в 14-м отдельном полку, 3-м батальоне "Нахтигаль" Василий Галамай "Шмель" в интервью военным журналистам и фотографам Владе и Константину Либеровым.

По словам "Шмеля", в Соледаре батальон попал в очень уж сложную ситуацию. Оборону прорывали "вагнеровцы". Сектор держали пятеро бойцов, затем двое были ранены. Воины откатились и эвакуировали раненых в стабпункт.

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"Кольцо затягивается, мы уже в таком наполовину окружении были. Но команды бросать позиции не было. Дошло до того, что мы были в окружении, на месте, и противник единственную дорогу взял под огневой контроль, все по асфальту, никто никуда не ездит уже, абсолютно. И когда ситуация уже такая с полукольцом довольно критическая, комбриг докладывает постоянно где-то выше, приезжают Сырский еще с какими-то генералами", - говорит "Шмель".

Военный уточнил, что Сырский прибыл в полуокруженный штаб перед соляными шахтами. В то время военный, у которого есть опыт боевого медика, помогал хирургу Дарье.

"Мы работаем, раненые кричат... И тут в один момент - все, забрали раненого на эвакуацию. И мы так: гоп, ага, и быстро надо те лужи крови стирать. Потому что это все просто ногами разносилось. И мы так: гоп-гоп, все тряпки, подтираем кровь, смотрю - в луже стою, отхожу, перчатки, сам весь в крови, и так: фух, - слышу, кого-то толкнул. И извиняюсь, и так оборачиваюсь, а там Сырский с телефоном: "Это я извиняюсь, работайте". Типа, все о'кей. И дальше, я так понимаю, что он докладывал вышестоящему. И вот такая ситуация, столкнулся, скажем так, с главнокомандующим, в прямом и переносном смысле слова", - сказал военный.

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский. С начала боевых действий на Востоке он был начальником штаба АТО. За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В начале полномасштабного вторжения Сырский командовал обороной Киева. С лета 2022 года был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине. В 2022-2023 гг. командующий ОСУВ "Хортица", также руководил обороной Соледара и Бахмута.

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