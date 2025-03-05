По информации журналистов, обмен всей информацией был прекращен несколько часов назад.

США прекратили делиться с Украиной всеми разведывательными данными. Об этом сообщил украинский источник для Sky News. Ранее сообщалось лишь о том, что прекращение потока разведывательной информации было "выборочным" и касалось только данных, которые могут быть использованы для атак на территории РФ.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - отметил источник.

В то же время советник по нацбезопасности США Майкл Волц отметил, что США "сделали шаг назад" в отношениях с Украиной, а директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал приостановление помощи "паузой". По его словам, американская разведывательная и военная помощь снова может начать поступать, как только Трамп увидит, что Зеленский серьезно настроен на мир.

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"Я думаю, что на военном фронте и на фронте разведки пауза, я думаю, пройдет. Я думаю, что мы будем работать бок о бок с Украиной, поскольку мы должны дать отпор агрессии, которая там есть, но чтобы сделать мир лучше для этих людей", - отметил Рэтклифф в интервью Fox Business Network.

Помощь США для Украины - последние новости

Ранее в The New York Times проанализировали, как долго украинские войска смогут противостоять РФ без помощи США. В издании отметили, несмотря на то, что Европа обещает поддерживать Украину, быстро заполнить пробел в оружии будет почти невозможно.

В то же время нардеп Роман Костенко ответил, сколько Украина сможет продержаться без помощи США. По его словам, сейчас у Украины есть запас на несколько месяцев.

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