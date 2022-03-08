По данным ГУР, российский оккупант также получил медаль "За возвращение Крыма".

Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта - под Харьковом был ликвидирован генерал-майор русской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.

"Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова – русского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

"Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах со связью в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей", - сообщают в ведомстве.

Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

Напомним, на Харьковщине с начала наглого вторжения российских войск погибли 133 гражданских гражданина, в том числе 5 детей.

Кроме того, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погиб 41 военный Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 8 нацгвардійцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

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