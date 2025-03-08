В районе Суджи россияне пытались использовать подземные коммуникации магистрального газопровода, чтобы пробраться к позициям ВСУ.

В Суджанском районе Курской области россияне пытались проникнуть на территорию, которую контролируют ВСУ через подземные коммуникации магистрального газопровода, но 80% из них были уничтожены.

Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай в Facebook. "Командование одной из десантно-штурмовых бригад умело применило заранее полученные разведданные о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе. Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию", - рассказал он.

По его словам, украинские десантники опередили оккупантов. "Умело организованная засада позволила дождаться выхода противника из тоннеля и его скопления у выхода. Решающий момент - и выход из трубы был завален, сделав невозможным эвакуацию вражеской группы. Далее - уничтожение. Ликвидировано около 80% личного состава противника", - сообщил Гай.

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При этом он отметил, что с помощью радиоперехвата стало известно о панике среди живой силы врага: захватчики жаловались, что их бросили на верную смерть.

"Когда война завершится нам не придется придумывать сценарии для кино, будет нужно просто описать реальные события и Голливуд тихо будет отдыхать на обочине", - отметил офицер ВСУ.

Ситуация в Курской области

Журналист Юрий Бутусов и УП со ссылкой на информированный военный источник из подразделения, действующего на Курщине рассказали, что сегодня утром около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Отмечалось, что противник использовал газопровод, вышел в районе N, примерно до 100 человек. Это не стало неожиданностью для украинских военных, ведь россияне несколько дней готовились к этой операции и прочищали КАБами зону, из которой будут выходить.

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