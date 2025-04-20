Россиянин заключил контракт 20 декабря 2024 года, а сейчас он уже дает интервью в плену.

Российский пленный рассказал, что заключил контракт для участия в войне с Украиной, потому что имел большие долги и хотел заработать 2 миллиона рублей, однако так и не получил этих денег. Об этом стало известно из его интервью журналисту Владимиру Золкину.

По словам оккупанта, контракт он заключил 20 декабря 2024 года. Говорит, до этого жил с женой в доме на 9 квадратных метров, поэтому хотел заработать денег для улучшения условий проживания. К тому же набрался немало долгов, с которыми намеревался рассчитаться.

"Оформил в магазине кредит на компьютер, но взял наличными. Оформил два таких кредита - один на компьютер, другой на телевизор", - рассказал пленный.

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Однако впоследствии, по его словам, судебные исполнители забрали телевизор, компьютер и микроволновку, поскольку кредит он не выплачивал. На момент заключения контракта в военкомате, говорит, долгов уже набралось около миллиона рублей.

Рассказал, что рассчитывал получить 2 млн 200 тысяч рублей - именно такая сумма была заявлена на плакате с предложением идти на "СВО".

"Подъемных в декабре не получил, в январе получил 37 тысяч за декабрь. В феврале за январь получил 195 тысяч. В марте должна была прийти зарплата за февраль, но не было", - говорит он.

К тому же часть денег должен был отдавать на сборы, которые организовывались для различных нужд роты.

"Дал сначала 20 тысяч. Сказал, что могу еще добавить 15 тысяч и не более, поскольку у меня семья нуждается в деньгах", - вспомнил он.

Обращаясь к другим россиянам, отметил, что нет смысла идти на войну:

"Лучше не идти на эти войны, они не стоят этого".

Другие новости о пленных, которые воевали на стороне РФ

Как сообщал ранее УНИАН, "Азов" взял в плен "вагнеровца", который рассказал, как ходил с главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным на Москву. Оккупант говорит, что был разочарован решением главаря "вагнеровцев" прекратить движение в сторону российской столицы. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.

Также недавно "Азов" захватил 20 российских солдат на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии Российской Федерации сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против украинцев.

Кроме того, в плен ВСУ попали граждане Китая. По словам иностранцев, это произошло на их первом боевом задании. Один из них рассказал, что был завербован представителем РФ непосредственно в Китае и в феврале 2025 года прибыл в Москву. Другой сообщил, что приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем он подал заявку на подписание контракта.

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