За сутки боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе

Украинские бойцы ответный огонь не открывали.

За минувшие сутки, 4 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили три одиночные провокационные выстрелы в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Пески. Позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских бойцов выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и возле Луганского. Украинские подразделения ответный огонь не открывали.

С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ОС со стороны боевиков был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал воинов ОС вблизи Шумов. Огонь в ответ украинские защитники не открывали.

Как сообщал УНИАН, новое перемирие начало действовать 27 июля. За все его время ОБСЕ насчитала более двухсот нарушений.

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