13 сентября на Донбассе пророссийские наемники нарушили перемирие и неприцельно обстреляли позиции ВСУ вблизи села Пески.
Об этом сообщили в вечерней сводке Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
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Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации произвели неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Украинские военнослужащие, соблюдая режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, - добавили в возведении.
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