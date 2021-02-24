О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

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Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а недалеко от Пивденного - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Надя Пришляк