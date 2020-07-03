На Донбассе из-за разрыва собственного миномета уничтожены трое оккупантов и еще двое ранены

Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб.

На Донбассе уничтожены трое оккупантов и еще двое ранены в результате разрыва собственного миномета.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

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«По уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого «МВД ЛНР», - говорится в сообщении

Отмечается, что инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков.

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