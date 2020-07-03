цей матеріал доступний українською

На Донбассе из-за разрыва собственного миномета уничтожены трое оккупантов и еще двое ранены

12:07, 03 июля 2020
Война
62 0
Инцидент произошел в ходе боевой подготовки боевиков / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Читайте такжеТеррористы открыли минометный огонь по поселку Зайцево: погибла мирная жительница

«По уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого «МВД ЛНР», - говорится в сообщении

Отмечается, что инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter