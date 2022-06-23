Россияне думают, что надолго задержатся на украинских территориях и мечтают о том, как будут "собирать дань" с предпринимателей.

Россияне хотят "национализировать" базы отдыха во временно оккупированной Кирилловке. Они строят долгосрочные планы и мечтают, что туда будут приезжать отдыхающие из Москвы.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, в курортной Кирилловке коллаборант Андрей Сигута, который называет себя "начальником Мелитопольской администрации", собрал всех владельцев баз отдыха. Он и незаконная "мэр" города Екатерина Уманец заявили, что все владельцы баз отдыха должны подтвердить документально право на свое имущество, такое как коттеджи на базах отдыха, бассейны, земельные участки.

Рашисты даже установили сроки. Если до 1 октября или, максимум, до конца года, предприниматели не предоставят оккупантам документы, то базы отдыха "национализируют".

"Также Сигута обязал всех предпринимателей зарегистрироваться в Центре предоставления админуслуг (нынче это миграционная служба РФ) и открыть счета в МРБ-банке. Причем, для юридических лиц регистрация будет бесплатной только до 1 июля. На собрании было задано немало хозяйственных вопросов по воде, коммунальным услугам и так далее, однако внятных ответов на них предприниматели так и не получили", - сообщает издание.

Предприниматели, которые присутствовали на собрании, спросили у рашистов, кто, по их мнению, будет отдыхать в оккупированной Кирилловке. Уманец заявила, что туда якобы будут приезжать туристы из Москвы. Они, согласно фантазиям рашистов, будут заезжать через временно оккупированный Крым. Эти слова вызвали смех даже у тех, кто находился на собрании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что безлюдные и оккупированные Кирилловку и Бердянск показали на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: