Оккупанты "освободили" туристические города от людей, на море никого нет.

В этом году в Украине не стартовал туристический сезон, люди не едут отдыхать на море, ведь рашисты оккупировали почти все города у Азовского моря. Кирилловка, Мелитополь и Бердянск - безлюдны и пусты, туристов там нет. Оккупанты "освободили" туристические населенные пункты Украины от людей.

Видео с временно оккупированных городов, на которые больно смотреть, местные жители разместили на YouTube и в Instagram.

"Бердянскую косу "асвабадили" от туристов. Такой безлюдной жемчужина Азовского моря не была даже в худшие курортные сезоны", - сообщили в описании к видео из Бердянска.

Город безлюден, все курорты не работают. Настолько пустыми улицы Бердянска еще никогда не были. Город временно оккупирован, рашисты сорвали курортный сезон.

В Кирилловке также пусто. Жительница Мелитополя приехала в поселок, который временно оккупировали рашисты. Она показала пустые улицы и отметила, что люди даже не продают рыбу.

Женщина побывала и на самом море. В этом году там нет медуз, вода чистая. Федотова коса безлюдная, "русский мир" будто убил там все живое.

Ранее УНИАН уже сообщал, в Запорожской области начались столкновения между коллаборантами.

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