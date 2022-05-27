"Ватная" жительница Мелитополя, которая ждала приход российской армии, рассказывает, почему на оккупированных территориях хотят, чтобы Украина их освободила.
ГУР Минобороны перехватил телефонный разговор жительницы Мелитополя и обнародовал в свободном доступе. Она в частности рассказала о партизанском движении в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Интересно, что ее собеседником через телефон был военнослужащий армии РФ. Он слушал спич следующего содержания:
"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - говорит жительница Мелитополя.
Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было: "Там говорят за наших бендеров. А мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что тогда нас никто не обижал".
Как сообщал УНИАН, 25 марта поселковый голова Иван Малеев в своем видеообращении заявил, что российские военные вошли в поселок Кирилловка Запорожской области. 17 апреля Малеева оккупанты похитили из дома. 23 апреля его вернули обратно, но 24 мая его похитили повторно.