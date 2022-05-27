Женщина с пророссийскими взглядами уже скучает по украинской власти.

"Ватная" жительница Мелитополя, которая ждала приход российской армии, рассказывает, почему на оккупированных территориях хотят, чтобы Украина их освободила.

ГУР Минобороны перехватил телефонный разговор жительницы Мелитополя и обнародовал в свободном доступе. Она в частности рассказала о партизанском движении в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Интересно, что ее собеседником через телефон был военнослужащий армии РФ. Он слушал спич следующего содержания:

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - говорит жительница Мелитополя.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было: "Там говорят за наших бендеров. А мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что тогда нас никто не обижал".

Как сообщал УНИАН, 25 марта поселковый голова Иван Малеев в своем видеообращении заявил, что российские военные вошли в поселок Кирилловка Запорожской области. 17 апреля Малеева оккупанты похитили из дома. 23 апреля его вернули обратно, но 24 мая его похитили повторно.

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