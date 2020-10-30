На Донбассе - новое обострение: боевики убили двух украинских военнослужащих.

Стали известны подробности ночных вражеских обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли двое украинских военнослужащих.

Их сообщил в Facebook координатор проекта "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Да, орки ещё с ночи "весьма оживились"... к утру, как стало светать (около 04.00) - появились погибшие... Оживление, в той или иной мере, наблюдается практически по всем участкам...", - написал он.

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Обстрел, по данным эксперта, был не один. Боевики применяли станковые автоматические гранатометы, РПГ, минометы, а также стрелковое оружие.

"Количество пострадавших по нашим сведениям "несколько отличается" от сведений штаба ООС, озвученное в официальном сообщении... Вражеские снайпера и ДРГ как продолжали, так и продолжают "в полный рост..." - большинство наших "300-х", включая целый ряд "внезапных и неожиданных" подрывов, за этот период - результат именно их действий...", - отметил Машовец.

Он также отметил, что относительно ответного огня украинских военных имеется противоречивая информация.

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Обострение ситуации на Донбассе: что произошло

По информации штаба ООС, 30 октября в 0:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Украина уже инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ из-за ситуации на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован