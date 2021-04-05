На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.

Сегодня, 5 апреля, боевики на Донбассе обстреляли наши позиции возле Авдеевки, в результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщается на странице "Оперативно-тактической группировки Восток" в Facebook.

Отмечается, что подконтрольные России боевики нарушили режим прекращения огня, произведя прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на попытки врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - сообщили в ОТГ "Восток".

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в ОТГ "Восток".

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Автор: Александр Топчий