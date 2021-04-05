Сегодня, 5 апреля, боевики на Донбассе обстреляли наши позиции возле Авдеевки, в результате чего погиб украинский военный.
Об этом сообщается на странице "Оперативно-тактической группировки Восток" в Facebook.
Отмечается, что подконтрольные России боевики нарушили режим прекращения огня, произведя прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки.
"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на попытки врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - сообщили в ОТГ "Восток".
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.
Читайте такжеСмертельные поля Донбасса
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в ОТГ "Восток".
Вас также могут заинтересовать новости
- "Им мир на Донбассе не нужен": Кравчук о намерениях России
- РФ стягивает к границе с Украиной военную технику, номера маскирует - расследователи
- Украина не будет вести переговоры в подгруппе ТКГ с "экспертом ДНР" - Кравчук
- Обострение на Донбассе: Кулеба призвал ОБСЕ открыть дополнительные патрульные базы
- Названы имена двух бойцов с Волыни, погибших на Донбассе
- Боевики на Донбассе запустили детский самолет со взрывчаткой (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram