Телеведущая призвала российские власти остановить боевые действия в Украине.

Российская блогерша-миллионница, телеведущая Настя Ивлеева отреагировала на войну, которую развязал президент ее страны Владимир Путин в Украине. Она призвала прекратить боевые действия.

Обращение появилось в Instagram Ивлеевой.

Отметим, что реакция инфлюэнсера появилась на шестые сутки войны, которую РФ развязала в Украине. Ивлеева отметила, что сознательно избегает политических тем, но сейчас она чувствует, что должна реагировать.

"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идёт гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти. В связи с этим сейчас хочу открыто обратиться к руководству своей страны. Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны", - написала блогерша.

В то же время Ивлеева ни разу не упомянула в своем обращении убийцу Путина, не призвала россиян на протесты, не отметила, что именно Россия вторглась на территорию суверенной Украины. Напомним, что на Instagram Ивлеевой подписано 19 млн пользователей.