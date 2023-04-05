Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства.

Национальное бюро расследований проводит серию обысков у руководителя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова по делу по хищению гуманитарной помощи.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, детективы НАБУ провели масштабные обыски в Харьковской облгосадминистрации, в частности в кабинетах председателя ОГА Синегубова, его заместителя Ковальской и директора Депаратмента АПК Дорожка.

"Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022-м году", - отметил Бутусов.

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Впоследствии Харьковская ОВА подтвердила обыски, уточнив, что НАБУ осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях администрации. В частности, у руководства аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Хищение гуманитарной помощи: последние новости

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре волонтеров, которые создали незаконную схему получения и реализации иностранной и отечественной гуманитарной помощи на миллионы гривен.

Привлекались к благотворительности и украинские производители - на них писали письма с просьбой оказать помощь собственной продукцией для нужд Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

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