По данным СНБО, сейчас паспортизация населения ОРДЛО замедлилась.

На оккупированном Донбассе, по разным данным, паспорта РФ получили от 630 до 740 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

Комментируя возможность введения санкций против жителей оккупированных территорий, он сказал:

"Человек не имеет возможностей для существования в некоторых случаях, если у него нет этой бумаги (паспорта РФ - УНИАН). Это очень чувствительная ситуация. Поэтому мы будем подходить к этому вопросу очень осторожно и очень взвешенно".

По словам Данилова, по разным данным, на оккупированном Донбассе паспорта РФ получили от 630 до 740 тысяч человек.

"На сегодня темпы выдачи (российских паспортов - УНИАН) замедлились", - добавил он.

Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: что было раньше

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Читайте такжеРоссия хочет до конца года раздать миллион паспортов на оккупированном Донбассе

1 мая 2019 года Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

Кабмин Украины признал незаконными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса - прежде всего Луганской и Донецкой областей. В решении предусмотрен перечень так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов.

Ранее ЦИК России одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразило решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Автор: Антонина Доломанжи