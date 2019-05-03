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Украина получит данные о гражданах, оформивших российские паспорта – Грымчак

01:58, 03 мая 2019
Политика
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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак / УНИАН

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство как второе. Потому что, согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом нужно обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", - подчеркнул он.

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В то же время заместитель главы МинВОТа отметил, что в Украине нет технических средств для определения граждан, которые получат российский паспорт.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле пояснили, что такое решение президент РФ принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой области.

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Теги: #Россия#паспорт#МинВОТ