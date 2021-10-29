Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение.

Сегодня на Донбассе вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, состояние его здоровья - средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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За сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вражеской вооруженной агрессии.

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Автор: Татьяна Герасименко