В ходе задержания противник нанес украинскому воину легкое ранение холодным оружием.

Недалеко от населенного пункта Чермалык на Донбассе задержан российский оккупанта, который пытался проникнуть на украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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«Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, пытавшегося проникнуть на украинские позиции», - говорится в сообщении.

В штабе сообщают, что «в ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием». В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

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Автор: Надя Пришляк