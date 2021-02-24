Недалеко от населенного пункта Чермалык на Донбассе задержан российский оккупанта, который пытался проникнуть на украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
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«Неподалеку от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, пытавшегося проникнуть на украинские позиции», - говорится в сообщении.
В штабе сообщают, что «в ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием». В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.
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