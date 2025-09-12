Из-за модернизации российского оружия Украина просит НАТО усилить ПВО, - WP

После попадания ракеты в здание правительства и дроновой атаки Польши Украина обратилась к партнерам с экстренной просьбой усилить ПВО.

Украина использует дерзкое вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши на этой неделе, чтобы призвать страны НАТО усилить украинскую систему ПВО. В то же время, у Украины возникают опасения, что после новой угрозы Европа будет предоставлять приоритет собственным потребностям. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Журналисты пишут, что после попадания российской ракеты в здание правительства Украина обращалась со срочными просьбами о помощи в обороне воздушного пространства. Она призывала к немедленной поставке оружия. А после инцидента с российскими беспилотниками в Польше президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сотрудничать с Киевом для создания "общей системы противовоздушной обороны и эффективного воздушного щита над Европой".

Журналисты напомнили, что мобильные группы ПВО в Украине используют пулеметы, установленные на пикапах или крышах, для поражения дронов, или летают рядом с дронами на вертолетах, чтобы сбить их. Украина также использует перехватчики дронов и средства радиоэлектронной борьбы для их сбивания.

Также издание собрало тактические методы, которые используют российские военные для обхода украинской защиты. По словам экспертов и чиновников, перехват или сбивание российских дронов и ракет стало сложнее, поскольку Россия манипулирует оружием, чтобы запутать оборону Украины.

"В последние месяцы украинские войска увидели, что в группе из нескольких сотен дронов некоторые имеют реактивные двигатели, которые позволяют им летать быстрее. Некоторые из них вооружены, а другие являются приманками. Дроны летают зигзагами, чтобы избежать перехвата, и часто пикируют по непредсказуемым траекториям. Россия также начала запускать дроны по траекториям баллистических ракет, что означает, что они летают гораздо выше, а затем быстро спускаются на свои цели, что делает невозможным для Украины их поражения, пока они не пролетают низко над городом, угрожая гражданскому населению", - говорится в статье.

При этом, поскольку дорогостоящее западное оборудование сосредоточено на самых опасных целях, сбивание дронов часто поручается мобильным группам противовоздушной обороны, которые в некоторых частях страны плохо оснащены или должны покупать собственное вооружение. Один из командиров такой группы сказал журналистам, что существует острая нехватка мобильных огневых групп.

Между тем россияне также оснащают оружие дымовыми шарами и ракетами, которые блокируют радары и отвлекают инфракрасные противовоздушные ракеты. Огромное количество дронов также помогает запутать системы противовоздушной обороны, перегружая их целями. Также россияне пытаются запускать ракеты так, чтобы уклониться от средств ПВО. Как показала последняя атака, этот метод сработал, ведь ракета смогла попасть в здание правительственного квартала в Киеве, который очень хорошо защищен.

"То, что крылатые ракеты достигают центра Киева, вызывает беспокойство. Правительственный квартал, вероятно, остается наиболее защищенным местом, но сейчас нет никаких гарантий", - сказал изданию европейский дипломат.

Издание заключает, что Украина просто не имеет достаточно систем ПВО, таких как NASAMS, Patriots и BUK, или самолетов, таких как F-16 и MiG-29, чтобы противостоять ежедневной угрозе. И поскольку Украина имеет лишь несколько современных ракетных систем и испытывает нехватку ракет, то это означает, что военные "всегда будут обнаруживать гораздо больше российских целей, чем смогут позволить себе сбить".

Напомним, что Германия и Норвегия будут финансировать покупку двух систем Patriot для Украины. При этом Норвегия будет выделять около 700 миллионов долларов. Также, кроме Patriot с ракетами, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.

А в Восточной Европе к противодействию российским атакам будут привлекать истребители Rafale и Eurofighter, которые туда направят Франция и Великобритания.

