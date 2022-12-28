Его ликвидацию скрывали в Москве. На момент уничтожения он командовал армейским корпусом "ДНР".

В июне под Попасной украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Такие данные навел журналист Сергей Костеж. Так, он отметил, что о ликвидации этого генерала сообщала украинская разведка, но его смерть, как и других высоких военных чинов, отрицало российское командование.

"Оказывается, уже нафедеральном военном пантеоне под Москвой скромно в списках есть некий генерал-лейтенант Роман Кутузов, который чего-то погиб еще в июне под Попасной", - написал журналист.

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Он отметил, что по официальной версии, Кутузов командовал 8 армией и должен был бы находиться в Новочеркасске Ростовской области РФ.

"Оказывается, нет. В эти дни он почему-то командовал 1-м армейским корпусом "ДНР". Странно, потому что в России чему-то рассказывали 8 лет, что у нас здесь "гражданская война". А тут оказывается кадровые генералы ВС РФ сборищем боевиков-сепаратистов командуют, как же так?",- прокомментировал жирналист.

Ситуация на фронте и потери россиян

28 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

ВСУ активно противостоят захватчикам - еще в конце лета они пошли в контрнаступление и уже освободили более 1 тыс. 800 населенных пунктов.

По состоянию на сегодня Россия в Украине потеряла около 103 тыс. 770 военных и 3017 танков.

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