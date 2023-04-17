Роман Кутузов - командир 29-й армии РФ, который также командовал армейским корпусом "ДНР". В июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.

В Мариуполе россияне установили памятник генералу, который участвовал в оккупации города.

Как сообщает Мариупольский горсовет, памятник оккупанту установили возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь.

"На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, которые убивали мирных жителей города", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Роман Кутузов — это командир 29-й армии РФ, который также командовал так называемым армейским корпусом "ДНР", участвовал в захвате Мариуполя, а в июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.

В горсовете также напомнили, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу, а в 2020 году началась реконструкция заведения.

"Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами по программированию и информатике. Из-за оккупации, все планы были разрушены. А школа теперь - это пропагандистское заведение, где учат только российскому гимну и фейковой истории", - сказано в сообщении.

Мариуполь под российской оккупацией - что происходит в городе

Россия захватила украинский Мариуполь ценой огромных потерь. В результате ужасных российских бомбардировок погибли десятки тысяч жителей города.

Сейчас уровень смертность в городе продолжает расти, в частности, из-за низкого уровня медицины.

Россияне пытаются скрыть масштабы своих преступлений и сносят разбомбленные ими же дома, где могут находится тела местных жителей. По последним данным всего снесли уже более 350 многоэтажек.

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