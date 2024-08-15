Курская наступательная операция отличается от других рейдов на территорию России, которые случались с 2022 года.

Украинские наступательные операции на российскую территорию, такие как та, что сейчас идет в Курской области, дают возможность быстрее закончить войну в рамках более широкой стратегии последовательного решения геополитических вызовов, стоящих перед Соединенными Штатами. Об этом в колонке для Foreign Policy пишет руководитель The Marathon Initiative и бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Весс Митчелл.

"Предоставив украинцам инструменты, необходимые для консолидации и, возможно, развития их недавних достижений, Вашингтон имеет шанс помочь Киеву заставить Москву сесть за стол переговоров, выиграть время для перевооружения Запада и позволить Соединенным Штатам переключить внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Но это потребует от администрации президента США Джо Байдена снятия ограничений на использование Украиной американского оружия и определения четкого и достижимого конечного состояния конфликта. Хотя это и рискованно, но это лучше, чем альтернатива капельной помощи Украине, пока Китай или Иран не начнут против США войну на два фронта", – говорится в материале.

Курская наступательная операция отличается от других рейдов на территорию России, которые случались с 2022 года. Во-первых, она намного масштабнее, в ней участвуют подразделения по меньшей мере пяти бригад, в том числе некоторые из лучших украинских подразделений, прошедших западную подготовку, а также танки, артиллерия, беспилотники и истребительная авиация.

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Во-вторых, это вторжение было гораздо более глубоким, чем предыдущие. Хотя детали не подтверждены, украинцы, похоже, контролируют более 70 сел на российской стороне границы, железнодорожные пути, ключевой газотранспортный узел и в целом более 1000 квадратных километров. В-третьих, вместо того, чтобы уйти после успешного рейда, украинцы, похоже, стягивают дополнительные силы и технику, а также окопаются.

"Многое все еще может пойти не так. Во-первых, наступление может отвлечь украинские силы с других фронтов, где наступают российские войска. Хотя Москва не спешит перебрасывать новые силы в Курск, россияне все еще имеют большие резервы, из которых можно воспользоваться. Тем не менее, вторжение выявило неожиданные российские слабости. Российские границы были почти не защищены. Украинцы достигли стратегической неожиданности, вернули войну домой к своему противнику и предоставили Украине крайне необходимый моральный стимул", – пишет Митчелл.

Теперь Путин стоит перед дилеммой: преуменьшить значение нападения и удовлетвориться призывниками (политически непопулярный шаг), внутренними силами безопасности и несколькими передислоцированными пограничными войсками – или попытаться выбить украинские силы и укрепить остальную часть границы с помощью гораздо большей передислокации. Пока что он выбрал первый вариант, что означает, что он может сдержать продвижение ВСУ, но вряд ли вытеснить украинский плацдарм. Несмотря на численное меньшинство, украинцы имеют хорошие шансы удержать свои позиции.

Отмечается, что события в Курской области имеют стратегическое значение. Они ставят под сомнение российскую теорию победы, которая основывается на идее, что затягивание войны работает в пользу России как большей и, вероятно, более сильной стороны в конфликте.

"Даже если Курская операция в конце концов провалится, она позволяет нам представить украинскую стратегию, которая может изменить нынешнюю патовую ситуацию на относительное преимущество Украины. (...) Если Киев сможет захватить и удерживать российские приграничные регионы, даже в небольших масштабах, то Москве придется считаться с возможностью того, что она будет уязвима к более серьезной боли на своей территории, чем та, которую она до сих пор испытала из-за западных санкций", – подчеркнул автор колонки.

Кроме того, все это имеет последствия для более широкой стратегии США. По мнению Митчелла, оптимальный подход Соединенных Штатов к войне России в Украине заключается в том, чтобы использовать ее как возможность нанести России опосредованное поражение быстрее, чем Китай будет готов действовать против Тайваня. Две последние национальные оборонные стратегии четко дали понять, что Соединенные Штаты не готовы вести войны против более чем одного крупного противника одновременно. Используя ресурсы целенаправленно и дисциплинированно против продолжающейся агрессии России, Соединенные Штаты имеют шанс ослабить российскую угрозу для Европы – и на этой основе высвободить пропускную способность для усиления сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но проблема заключается в том, что Соединенные Штаты не использовали свое время так же, как и их оппоненты. С начала войны в Украине оборонный бюджет США остался относительно статичным, в то время как российский утроился. Китай использовал это время, чтобы защитить свою банковскую систему от санкций, переориентировать поставки энергоносителей на маршруты, которые Соединенным Штатам не так легко нарушить, нарастить штурмовые силы вблизи Тайваня и ускорить усилия по достижению ядерного паритета со Штатами. Иран же использовал это время для увеличения своего оборонного бюджета, перекачки военной техники своим марионеткам на Ближнем Востоке и сокращения времени, необходимого для создания ядерного оружия, почти до нуля.

И пока противники вооружаются круглосуточно, Соединенные Штаты пытаются довести свою оборонно-промышленную базу до состояния, которое хотя бы способно поддержать Украину. По оценкам Пентагона, Соединенные Штаты могут производить 80 000 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц. Это звучит впечатляюще, если не учитывать, что Украине нужно не менее 75 000 в месяц только для удержания своих оборонительных позиций.

Ситуация в Европе еще хуже. Большинство стран НАТО прилагают лишь половинчатые усилия для подготовки к войне – предпосылки для ее сдерживания. Несмотря на то, что Германия объявила о повороте в своей готовности к перевооружению, в течение последних двух лет она допускала дефицит своего оборонного бюджета. Недавно она вдвое сократила помощь Украине и профинансировала оборонный бюджет на 2025 год с небольшим увеличением, которое едва компенсирует инфляцию, а не так, как об этом просило Министерство обороны Германии.

"Короче говоря, Вашингтон и его союзники не использовали время, прошедшее после шока от российского вторжения, но их противники использовали его с умом. В течение более чем двух лет было очевидно, каких усилий потребует затяжной конфликт с крупным, индустриально развитым противником. И все же ни Соединенные Штаты, ни их союзники не создали ничего даже близкого к тому, что было бы необходимо для подготовки к такому развитию событий. Именно на этом фоне украинское вторжение в Россию, как, например, операция в Курске, приобретает стратегическое значение. Если украинцы смогут удержать свои позиции и убедительно продемонстрируют свою способность подвергать риску даже небольшие территории России, то, возможно, со временем они смогут заставить президента России Путина сесть за стол переговоров на условиях, гораздо более выгодных для Киева", – пишет Митчелл.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что именно это является целью операции. Это признал и Путин, заявив, что "противник стремится улучшить свои переговорные позиции в будущем".

Примечательно, что в прошлом Россия не могла достичь односторонних условий после войны лишь тогда, когда ее противник удерживал российскую территорию. Иными словами, земля – это единственный важнейший рычаг влияния, который Украина может накопить. Он более ценен, чем ослабление санкций или другие экономические стимулы для России. Поэтому целью Запада должна быть помощь Украине в удержании российской территории как способа скорейшего завершения войны на лучших условиях для Киева.

Во-первых, администрация Байдена она должна предоставить Украине оружие, необходимое для сохранения преимущества на поле боя, и снять ограничения на использование Киевом этого оружия. Во-вторых, Вашингтону необходимо определить четкие и достижимые политические цели войны.

"Целью должна быть суверенная Украина в ее границах до февраля 2022 года, ответственная за собственную внешнюю политику, экономически жизнеспособная и сильная в военном плане. Это не только само по себе ценно, но и может стать волнорезом против будущей российской агрессии в Европе, способствуя тем самым достижению цели США – сосредоточить внимание на Азии. Определение целей США в этом ключе означает отказ от нечеткого и шаткого подхода администрации Байдена к войне. Байден неоднократно предполагал, что конечной целью является смена режима в России. Такая формулировка целей США не только не является очевидно достижимой, но и затрудняет поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, когда она достигает на поле боя того момента, когда переговоры становятся желательными", – подчеркнул Митчелл.

Операция ВСУ в Курской области РФ: важные новости

По состоянию на четверг, 15 августа, Украина контролирует уже более 80 населенных пунктов Курской области РФ. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, речь идет об 1 тысяче 150 квадратных километров территории.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что Москва перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ.

В то же время генерал-майор Кристиан Фройдинг, который координирует немецкую помощь Украине, заявил, что полностью понимает ее решение пойти в наступление на приграничную территорию России. По его словам, украинское продвижение в Курской области РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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