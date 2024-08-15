По его данным, глубина захваченной территории составляет около 30 километров, ширина - около 65.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, который координирует немецкую помощь Украине, заявил, что полностью понимает ее решение пойти в наступление на приграничную территорию России.

"Везде, где военный руководитель имеет возможность взять на себя инициативу, он должен ею воспользоваться. По моим впечатлениям и разговорам, украинцы хорошо понимают, на какой риск идут, но успешное проведение этой операции может дать значительный импульс", - цитирует его NTV.

В последние дни военный находился в Украине для проведения переговоров. По его словам, продвижение украинских сил на территории РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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Согласно подсчетам Фройдинга, Украина задействовала в этом наступлении четыре бригады - от четырех до шести тысяч солдат. Еще от двух до четырех тысяч военных обеспечивают их логистикой и противовоздушной защитой с территории Украины.

"Глубина захваченной территории составляет около 30 километров, ширина - около 65 километров. Мы оцениваем общую территорию, на которой действуют украинские силы - не контролируют, а именно действуют - примерно в 1000 квадратных километров. Это интересно, потому что примерно такую площадь украинские войска потеряли в пользу российских с начала года", - отметил он.

Наступление ВСУ на Россию

Напомним, весной кремлевский правитель Путин заявил, что Россия рассматривает возможность создания "санитарной зоны" на территориях Украины, чтобы украинцы не могли отвечать на российский террор.

6 августа стало известно, что украинские военные зашли на территорию Курской области. Операция стала неожиданностью для Москвы, Путин поручил Министерству обороны выбить чужие войска, однако РФ это до сих пор не удалось.

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