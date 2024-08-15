В этом населенном пункте есть железнодорожная станция.

Военные ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области с двух сторон.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что к северу от города Суджа ВСУ наступают на райцентр Коренево. В настоящее время, по его данным, украинские силы подошли к этому населенному пункту с железнодорожной станцией.

"Украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга", - сказал аналитик и добавил, что это значит, что ВСУ пытаются наступать далее и атаковать этот райцентр с двух сторон.

Видео дня

"Удастся ли им это - другой вопрос. Мы видим, что российский фронт все еще очень хрупкий. ВСУ еще могут продвигаться на некоторых направлениях и брать маленькие деревни. Однако там все больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать", - сообщил Репке.

Ситуация в Курской области

Неожиданное наступление ВСУ на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он называет украинское нападение частью "психологической" тактики, однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что война того не стоит. Подоляк отметил, что события в Курской области показали россиянам суровые реалии войны.

Вас также могут заинтересовать новости: