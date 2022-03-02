Жителям Бучи отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, размещенном в Telegram.

Жителям Бучи отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.

Помощь доставила организация "Красный крест".

"Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы - герои!" - подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов терробороны и всех украинцев – это сила, которую не сломает никто.

Напомним, что в городе Буча 28 февраля проходят тяжелые бои. Есть погибшие и раненые, повреждена вышка и мост.

Вас также могут заинтересовать новости: