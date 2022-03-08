Таким образом она поддерживает Украину после вторжения РФ.

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против Российской Федерации, которая 24 февраля агрессивно вторглась в Украину и устроила здесь полномасштабную войну.

Об этом сообщает Reuters.

Также под санкции попала Беларусь, с территории которой в сторону Украины двигались российские оккупанты.

Отмечается, что послы ЕС сегодня, 8 марта, в 14:00 более детально рассмотрят эти санкции.

Санкции против РФ и Беларуси:

три беларусских банка отключат от системы SWIFT несколько российских олигархов и депутатов добавят в черный список ЕС запретят экспорт морских технологий из ЕС в Россию будут мониторить криптовалюты, чтобы избежать их использования для обхода санкций ЕС

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