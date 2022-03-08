Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против РФ / censor.net.ua
Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против Российской Федерации, которая 24 февраля агрессивно вторглась в Украину и устроила здесь полномасштабную войну.
Об этом сообщает Reuters.
Также под санкции попала Беларусь, с территории которой в сторону Украины двигались российские оккупанты.
Отмечается, что послы ЕС сегодня, 8 марта, в 14:00 более детально рассмотрят эти санкции.
Санкции против РФ и Беларуси:
- три беларусских банка отключат от системы SWIFT
- несколько российских олигархов и депутатов добавят в черный список ЕС
- запретят экспорт морских технологий из ЕС в Россию
- будут мониторить криптовалюты, чтобы избежать их использования для обхода санкций ЕС