Порошенко посмертно присвоил звание Героя командиру танковой роты Лавренко

Как сообщили в пресс-службе главы государства, командир танковой роты танкового батальона 93 отдельной гвардейской механизированной бригады оперативного командования «Юг» Лавренко «удостоен высокой государственной награды за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

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В боях за поселок Пески (Донецкая область) 21 июля 2014 года экипаж танка, которым командовал капитан Лавренко в составе сводной танковой роты при поддержке механизированного взвода, вел бой по захвату опорного пункта террористов, что дало бы возможность закрепиться на подступах к областному центру подразделениям Вооруженных Сил Украины в Донецком аэропорту. Ворвавшись в поселок, экипаж танка капитана Лавренко уничтожил опорный пункт террористов и два вражеских минометных расчета. Захватив блокпост, экипаж прикрывал огнем механизированное подразделение.

«Получив информацию о начале контратаки террористов, Александр Лавренко без колебаний одним из первых, выдвинулся на вероятный рубеж, оторвавшись далеко вперед от других танков роты», - отмечается в сообщении.

Террористы открыли по танку огонь из гранатометов, пулеметов и автоматов. Уклоняясь от огня, боевая машина попала на мощный фугас. Капитан получил тяжелые ранения, однако не сдался врагу и не допустил захват боевой машины. Александр Лавренко подорвался в танке вместе с экипажем.