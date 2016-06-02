Штаб АТО: количество обстрелов боевиков продолжает расти

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 2 июня.

За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 51 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.

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Усилились обстрелы на Мариупольском направлении, где зафиксировано 35 случаев открытия огня. Под обстрелами противника оказались укрепления в районе Водяного, Гнутового, Талаковки и Широкиного. Из зенитной установки ЗУ-23 боевики обстреляли позиции под Новотроицким.

Российские наемники неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Авдеевки из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также минометов калибра 82 мм.

Укрепления украинских бойцов на подступах к Новоселовке Второй противник обстрелял во второй половине дня и выпустил 23 мины из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно 120 мм минометов.

Враг усилил свои действия в районе Светлодарськой дуги, где наши позиции попали под огонь стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов крупного калибра.

Кроме того, активизировались диверсионно-разведывательные группы врага. Так около 19.00 неподалеку от Марьинки и в 20:00 в районе Троицкого наблюдательные посты ВСУ обнаружили ДРГ в составе 10 человек, которые біли намерены проникнуть в наш тыл. В результате принятых оперативных мер планы боевиков были сорваны, и они отступили.

На Луганщине сутки прошли относительно спокойно.