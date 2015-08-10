"Правый сектор": В боях под Старогнатовкой погибли 7 бойцов АТО, 11 ранены (фоторепортаж)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медуправления "Правого сектора" Яна Зинкевич.

"На данный момент бой на Белой Каменке закончился. За несколько часов: 3 погибших ДУК, 4 погибших - 72 бригада", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по ее данным, 5 бойцов "ПС" и 6 бойцов ВСУ – ранены.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, в результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.