"Правый сектор": В боях под Старогнатовкой погибли 7 бойцов АТО, 11 ранены (фоторепортаж)
13:15, 10 августа 2015Война
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В результате боя в районе Белой Каменки Волновахского района погибли семеро бойцов АТО.
Военные под Старогнатовкой / facebook.com/permalink
Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медуправления "Правого сектора" Яна Зинкевич.
"На данный момент бой на Белой Каменке закончился. За несколько часов: 3 погибших ДУК, 4 погибших - 72 бригада", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по ее данным, 5 бойцов "ПС" и 6 бойцов ВСУ – ранены.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, в результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.
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