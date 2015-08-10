Украинские военные заняли ключевые высоты под Старогнатовкой

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Благодаря проведенным мероприятиям, решительным и профессиональным действиям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады противник был остановлен и отброшен на 2-3 километра, отметили в Минобороны.

"Наши подразделения захватили ключевые высоты, которые до этого контролировались террористическими группировками. Противнику нанесены значительные потери как в живой силе, так и по технике", - говорится в сообщении.

Однако, как стало известно, в ходе боя 7 украинских военнослужащих получили ранения.

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По информации Минобороны, террористические группировки численностью до батальонной тактической группы при поддержке 10 танков и 10 боевых машин пехоты и другой техники перешли в наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Старогнатовка.

"Министр обороны Украины и начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины немедленно доложили об этом президенту Украины и известили представителей ОБСЕ, после чего было принято решение вывести украинскую артиллерию на определенные рубежи", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня журналист Андрей Цаплиенко написал на своей странице в Facebook, что силы АТО – 72-я бригада - впервые с февраля выбили боевиков из Новоласпы, которую те считали своей.