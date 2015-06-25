Порошенко подписал закон о пребывании миротворцев в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон законодательно регулирует вопросы проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности в части расширения оснований для допуска и пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 июня приняла изменения к Закону "О порядке допуска и условия пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Как отмечается в пояснительной записке, реализация закона позволит создать необходимые условия для развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что, в свою очередь, должно обеспечить скорейшую нормализацию обстановки, восстановление правопорядка и жизнедеятельности, конституционных прав и свобод жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей и способствовать возвращению людей к вынужденно оставленным местам постоянного проживания.

Читайте такжеПорошенко обсудил с президентом Финляндии создании миротворческой миссии на ДонбассеЗаконом определяется, что цель пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины, в частности, это предоставление Украине, по ее просьбе, помощи в виде проведения на ее территории международной операции по поддержанию мира и безопасности на основании решения ООН и/или Евросоюза.

Устанавливается, что потенциальные носители ядерного оружия, других видов оружия массового поражения допускаются согласно международному договору Украины для краткосрочного размещения на территории Украины при условии обеспечения надлежащего контроля со стороны Украины за пребыванием на ее территории.

Запрещается допуск на территорию Украины подразделений вооруженных сил государств, которые не признали ее независимость и территориальную целостность или предъявляют к ней территориальные претензии, развязывают против Украины вооруженную агрессию.

Среди требований к международному договору Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины устанавливается временность, то есть четкая определенность и ограниченность во времени до достижения цели такого пребывания.

Устанавливается, что предложение относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины, в том числе тех, что будут участвовать в международной операции по поддержанию мира и безопасности, вносится в Совет национальной безопасности и обороны Министерством иностранных дел Украины вместе с Министерством обороны Украины по согласованию в необходимых случаях с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти.