В зоне АТО за сутки погибли 6 бойцов из Чернигова, 16 - ранены

Об этом во время заседания сессии Черниговского городского совета сообщил городской голова Александр Соколов.

По предварительной информации, бой, в котором понес потери 13-й отдельный мотопехотный батальон, произошел вблизи Углегорска Донецкой области.

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В Региональном медиа-центре Министерства обороны отметили, что в месте дислокации 13-го батальона сейчас еще ведутся бои, потому уточнить любую информацию очень сложно.

Во время общения с журналистами Александр Соколов призвал представителей СМИ пока не публиковать никаких списков, чтобы не принести дополнительных волнений семьям. Поскольку были случаи, что после боя звонили по телефону родным и говорили об исчезновении бойца, а затем эти сведения не подтверждались.