Украинским военным в Углегорск направлены резервы и боеприпасы. Идет бой

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Он пояснил, что "на самом деле, город не находится под контролем боевиков. За этот город идет бой, идет контрартиллерийская борьба, и наши воины не собираются оставлять своих позиций". Андрей Лысенко добавил, что ситуация постоянно меняется, и заявил, что в Углегорск "были направлены резервы и боеприпасы для того, чтобы этот объект не выпустить из нашего поля зрения".

Он отметил, что боевики проводят "передислокацию значительных сил в направлении городов Дебальцево и Углегорск Донецкой области".

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Андрей Лысенко отметил, что самые ожесточенные бои происходят в районе Углегорска. "Боевики после массированных артиллерийских и минометных ударов неоднократно штурмовали блокпосты сил АТО в этом районе. Атаки боевиков отражались, теперь идет контрбатарейная борьба в районе Углегорска", - сообщил он.