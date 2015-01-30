Украинским военным в Углегорск направлены резервы и боеприпасы. Идет бой
Углегорск в настоящее время не находится под контролем боевиков - за него идет бой. Туда направлены резервы и боеприпасы для украинских военных.
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Он пояснил, что "на самом деле, город не находится под контролем боевиков. За этот город идет бой, идет контрартиллерийская борьба, и наши воины не собираются оставлять своих позиций". Андрей Лысенко добавил, что ситуация постоянно меняется, и заявил, что в Углегорск "были направлены резервы и боеприпасы для того, чтобы этот объект не выпустить из нашего поля зрения".
Он отметил, что боевики проводят "передислокацию значительных сил в направлении городов Дебальцево и Углегорск Донецкой области".
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Андрей Лысенко отметил, что самые ожесточенные бои происходят в районе Углегорска. "Боевики после массированных артиллерийских и минометных ударов неоднократно штурмовали блокпосты сил АТО в этом районе. Атаки боевиков отражались, теперь идет контрбатарейная борьба в районе Углегорска", - сообщил он.