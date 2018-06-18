Жуткие подробности сафари богатых иностранцев на мирных жителей Донбасса

Чудовищная новость выходного дня потрясла международную общественность: украинская карательная армия начала оказывать зажиточным иностранцам услуги по коммерческому отстрелу мирных жителей суверенного Донбасса. Так, за убитого ветерана великой отечественной войны положена призовая игра, а за беременную женщину - русскоязычный мальчик-барбекю.

Такое уродливое явление как коммерческая охота на людей, «или, в простонародье, сафари, стало возможным после переформатирования «АТО» в ООС, с того момента как СБУ перестала играть решающую роль в зоне оккупации, и все полномочия перешли к кровожадным террористам-воякам», - объясняет «начальник пресс-службы ВС ДНР», капитан Даниил Безсонов.

Как известно, до переформатирования АТО в ООС каратели СБУ, у которых были вечные перебои с патронами, старались не частить с массовыми расстрелами, в первую очередь делая ставку на смекалку и индивидуальное мастерство участников. Широкой популярностью, в частности, пользовалась особенная национальная рыбалка, когда каратель СБУ на зорьке забрасывал на позиции ополченцев спиннинг с бутылкой водки и всякий раз ловил на нее русского добровольца. Интересно, что русский доброволец отказывался выпускать бутылку из рук даже тогда, когда оказывался на кукане укропских спецслужб. Говорят, что однажды на эту коварную снасть клюнул сам Захар Прилепин, но ближе к берегу по пьяни сорвался, запутавшись в траве.

Донецких ополченцев из числа местных ловили в основном на медный дроссель. Увидев на укромной поляне заветный цветмет, ополченец, хохоча и приплясывая, бросался к нему сломя голову и проваливался в замаскированную ветками яму, дно которой было утыкано заостренными трембитами, смазанными отравленным салом. Что же касается мирного населения, то на него охотились гораздо более изощренными и коварными способами вроде высокочастотных излучателей, подробности применения которых знает только знаменитый боевой уфолог ДНР Эдуардо Басурин, друг детей.

Как известно, до переформатирования АТО в ООС каратели СБУ, у которых были вечные перебои с патронами, старались не частить с массовыми расстрелами, в первую очередь делая ставку на смекалку и индивидуальное мастерство участников

Увы, с тех пор как АТО была переименована в ООС, а на место утонченных садистов СБУ пришли кровожадные террористы-вояки, воспитанные на фантастических триллерах Турчинова и грязных анекдотах Луценко, на Донбассе наступило то, что в простонародье молодых республик называют «сафари». В район Марьинки и Докучаевска потянулись вереницы богатых иностранных туристов, увешанных фотоаппаратами, а также карабинами «болторез», «спиногрыз», «лоботряс» и «пуффендуй».

Согласно правилам, установленным при попустительстве Наева, отстреливать на сафари требуется только гражданских лиц, особенно из льготной категории населения; уничтожение ополченцев, напротив, считается унылым дилетантством и влечет за собой наложение небольшого, но обидного штрафа. За дополнительную плату в долларах Зорян и Шкиряк могут выследить и загнать на удобную расстрельную площадку роженицу, отряд октябрят или целое пионерское звено.

Интересно, что, по слухам, больше всех на сафари рвется российский актер Пореченков, который после упражнений с пулеметом в донецком аэропорту потерял голову от азарта и не может думать больше ни о чем. Однако хохлы, сволочи, почему-то ему не разрешают, хотя всем известно, что искусство вне политики.

Таким образом, с начала охотничьего сезона счет убитых иностранными туристами мирных жителей Донбасса пошел на тысячи. Высшим шиком среди участников сафари считается повесить в своей палатке трофей - засушенную голову ветерана великой отечественной войны или хотя бы распятого мальчика; последний, впрочем, перешел в разряд банальностей, и над такими охотниками обычно посмеиваются.

Таким образом, с начала охотничьего сезона счет убитых иностранными туристами мирных жителей Донбасса пошел на тысячи

Ходят слухи, что на прошлых выходных боевой уфолог ДНР Эдуардо Басурин, пытаясь вывести военные преступления международных преступников на чистую воду, переоделся беременной девственницей (за нее на сафари обещают суперприз - автомобиль) и стал расхаживать по Донецку, выманивая врагов на себя, но был по ошибке взят замуж проходившим мимо влиятельным ополченцем с позывным Бабуин, и теперь проходит лечение в одном из медицинских учреждений молодой республики. Считается, что именно поэтому ужасную информацию об открытии коммерческой охоты на жителей Донбасса, вопреки давно сложившейся традиции, обнародовал не Басурин, а малоизвестный доселе капитан Безсонов. Хотя, конечно, нельзя исключать и того, что нынче среди многочисленных спикеров молодых республик существует своеобразная конкуренция - кто первый страшилку придумал, тот про нее и рассказывает.

Василий РЫБНИКОВ