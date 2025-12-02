Елке - 18 лет, ее высота достигает 14 метров.

Сегодня во Львове начали устанавливать новогоднюю елку, официальное открытие которой состоится вечером 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

"Главная елка - уже в городе! Новогодней красавице - 18 лет, и она достигает высоты 14 метров", - говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что елку вырастила и подарила городу семья Пашечко из села Сокольники.

Там также отметили, что традиционно официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоится в канун Дня Святого Николая - в эту пятницу в 18:00.

Подготовка к установке главной новогодней елки Львова

В этом году более 15 елок претендовали стать главной рождественской красавицей Львова.

По словам руководительницы управления культуры департамента образования и культуры Львовского городского совета Марты Бешлей, город не тратит средств на елку, поскольку львовяне и жители окрестных общин дарят дерево на безвозмездной основе. Монтаж также не требует дополнительных затрат, ведь используются имеющиеся в городе конструкции и прошлогодняя иллюминация.

В 2024 году главную елку Львову подарила семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки Яворивского района Львовской области. Высота дерева составляла около 16 метров. Елке было примерно 20 лет.

