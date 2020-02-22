Открываем Валенсию, часть I: безумный коктейль многовековых традиций и футуристического будущего

Испанская Валенсия, являющаяся третьим по населению городом страны, все еще уступает мегапопулярной Барселоне и столице Мадриду по количеству туристов. Гостей это пока устраивает, особенно тех, кто предпочитает отдых поспокойнее, в дали от шумных толп. А вот местные власти с таким положением дел не совсем согласны, а потому город принялся еще активнее зазывать туристов. Работа проводится по всем фронтам – авиакомпании расширяют географию полетов, открываются новые интересные локации, организовываются уникальные праздники, по городу работают несколько удобных туристических офисов, где гости могут узнать всю необходимою информацию, купить билеты, заказать экскурсии и бонусом получить бесплатную карту города. Кроме того, в середине февраля местный офис по развитию туризма Visit Valencia запустил сайт Unique Valencia, где туристам предлагают ознакомиться не только с привычными, уже хорошо известными локациями, но и открыть для себя что-то новенькое.

Серьезно нацелились там и на украинского туриста. Оно и неудивительно – лететь из Киева в Валенсию не так уж долго, украинцы любят Испанию, а цены здесь очень даже приятные. Климат тоже не может не радовать – поскольку город с трех сторон окружен горами, здесь всегда тепло. Летом даже жарковато, потому и туристический сезон в Валенсии – это апрель-июнь и сентябрь-октябрь, хотя и в зимнюю пору там хорошо, особенно на контрасте с украинским климатом.

И еще один немаловажный момент – в Валенсии очень много украинцев. Известный бармен в одном из самых популярных баров города, гид-экскурсовод или таксист – выходцы из Украины попадаются чуть ли не на каждом шагу. И они с радостью готовы вам помочь – бесплатным советом или платной услугой. Так что чувствовать себя здесь наш человек будет более чем комфортно, даже не зная испанского языка. Вот и УНИАН.Туризм в середине февраля в компании Travel Press Club Ukraine оправился изучать туристическую Валенсию. Скажем сразу: мы были приятно удивлены. И это при том, что автор данного материала, большой любитель северо-западных европейских направлений, скептически относился к расслабленному отдыху в Испании и вообще ехал туда впервые. А теперь обо всем по порядку.

Дорога из Киева в Валенсию

Начнем с того, что является довольно весомым аргументом при выборе направления на уик-энд – дороги. В случае с Валенсией все складывается наилучшим образом. Удобнее всего из Киева в Валенсию попасть рейсами ирландского лоукостера Ryanair. Авиакомпания летает по этому маршруту дважды в неделю – до конца марта 2020 года по вторникам и субботам, с апреля – по средам и субботам. Вылетает самолет из Киева в 11:55, а прибывает в Валенсию уже в 15:10. Всего четыре часа в небе – и вы переноситесь в совершенно другой мир. Мы, например, вылетали из Киева при температуре -9, а приземлились в +18! Из Валенсии самолет вылетает в 6:15, а в Киев прибывает в 11:20.

Расписание составлено очень удобно – вы прилетаете в Валенсию в субботу после обеда, и у вас еще «вся ночь впереди». Дело в том, что испанский образ жизни имеет такую особенность – здесь поздно ужинают, рестораны открываются после 20:00, а спать местные отправляются далеко за полночь. Дальше у вас впереди все воскресенье, когда в городе всегда шумно, людно, проводятся всевозможные празднования и фестивали. Потом вы еще остаетесь на день-два в Валенсии и отдохнувшие возвращаетесь домой. Причем важно захватить хоть один рабочий день, ведь по воскресеньям в Валенсии, как и много где в Европе, работают далеко не все магазины и рынки.

Самые дешевые «мартовские» билеты от Ryanair примерно за месяц до вылета обойдутся в 62 евро в одну сторону (без багажа и питания), а апрельские можно найти за 45 евро. В среднем же «летние» билеты из Киева в Валенсию стоят порядка 80-100 евро в одну сторону. Однако не стоит забывать, что Ryanair известен своей гибкой системой всевозможных акций и скидок. А потому если вы займетесь поиском билетов заранее без привязки к дате и потратите какое-то время на отслеживание более выгодных предложений, вполне можете «отхватить» себе выгодный билет.

Расскажу немного о самом полете с Ryanair из Киева в Валенсию. Что туда, что обратно мы вылетели вовремя (в Киев вернулись даже чуть раньше), заминок при погрузке-выгрузке не было. Что понравилось – у Ryanair довольно неплохое меню на борту: вкусная горячая лазанья, и сэндвичи они разогревают, а не подают холодными. За 5-7 евро можно неплохо подкрепиться, все же лететь долго, а в самом Борисполе цены «кусаются».

И еще один момент. Испания славится своими вкусными, полезными и, главное, дешевыми продуктами. Консервы из тунца, трески и прочих морепродуктов, хамон, сыры, фрукты, овощи, соки, вина... Вам наверняка захочется что-то из этого прихватить домой! Так что не забудьте позаботиться о багаже – если туда вы можете полететь с ручной кладью, то назад этого вам может не хватить. Зарегистрированный багаж у Ryanair обойдется в сумму от 15 до 50 евро. Полезный совет: лучше реально оценивайте свои шансы, ведь лоукостеры тщательно проверяют размеры вашего багажа.

Транспорт в Валенсии

Аэропорт Валенсии находится примерно в 10 километрах от центра города, и добраться туда довольно легко. Самый простой способ – на такси, доедете минут за 15, если нет пробок. Благо, такси в этом испанском городе недорогое как для Европы. В городе есть службы такси по телефону или через приложения, но и «поймать» машину реально. Причем это будут не украинские ненасытные «грачи», подкарауливающие туристов у выхода из аэропорта, а службы с фиксированными тарифами и счетчиками. Просто ищите скопление белых машин с «шашечками». Поездка от аэропорта до центра города обойдется примерно в 20 евро за машину – если едете вчетвером, не так уж и дорого. Внутри города можно запросто кататься за 10 евро.

Основными видами общественного транспорта в Валенсии считаются автобусы и метро, которые ездят до аэропорта. Также в некоторых районах ходят трамваи. Валенсия сравнительно небольшой город, но в случае с кратковременной поездкой, чтобы успеть все посмотреть, без транспорта вам не обойтись. Общественный транспорт в Валенсии тоже не очень дорогой. Одноразовая поездка здесь обойдется в 1,5 евро. Можно купить за 2 евро карточку Bono Travel Card и пополнить ее за 9 евро на 10 поездок на автобус/метро. Для туристов также неплохим вариантом будет карточка T1/T2/T3, которая действует 1,2 или 3 дня и стоит от 4 до 9,7 евро. Подробнее о городском транспорте Валенсии можно узнать по ссылке.

Кроме того, можно купить València Tourist Card, которая предусматривает бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатный вход в муниципальные музеи и достопримечательности, а также скидки на вход в ряд частных туристических аттракций и прочие приятные бонусы. Есть карточки туриста на 24, 48 и 72 часа по цене 15, 20 и 25 евро соответственно, предложения на неделю, для детей, для групп и так далее. Подробнее можно узнать по ссылке.

Что посмотреть в Валенсии

Валенсия – один из старейших городов Испании, официальной датой основания которого считается далекий 138 год до нашей эры. За свою долгую историю город переживал взлеты и падения, завоевания и освобождения, смены религий, экономических ориентиров... И все это четко прослеживается в его архитектуре и традициях. Но одновременно город динамично развивается – в конце 80-х здесь запустили метро, в конце 90-х начали строить футуристический Город искусств и наук, а в начале «нулевых» открыли один из лучших океанариумов Европы.

Исторический центр Валенсии

Разумеется, знакомство с любым городом начинается с исторического центра. Здесь вы можете пробежаться сами сразу после прилета или же утром отправиться на экскурсию с гидом. Для тех, кто впервые в Валенсии, последнее неплохой вариант – так вам будет проще понять местные традиции и ничего не пропустить из основного.

Наша экскурсия с гидом-выходцем из Киева Константином началась у Башен Серранос (Torres de Serranos) – одних из двенадцати ворот, составляющих часть древней городской стены Валенсии, которая была разобрана в 19 веке, поскольку мешала разрастанию города. Башни Серранос были построены в конце 14 века в стиле валенсийской готики и считаются одной из визитных карточек города. Сами по себе башни довольно грубых форм, но их смягчает изящная резьба над воротами. На башни можно подняться – не ради живописных видов, а за красивыми фото себя любимого для Инстаграма. Стоит это 2 евро, по воскресеньям и в официальные праздники бесплатно.

Дальше по узким городским улочкам, через многочисленные площади, изящные здания и кафешки и сувенирные лавки, вы выйдете на главную историческую площадь города – площадь Святой Девы (Plaza de la Virgen). По пути обязательно обратите внимание на Дворец Беникарло (Palau de Benicarló), в народе известный как Дворец Борджиа. Нынче здесь размещается штаб-квартира валенсийского парламента, а когда-то это была резиденция знаменитой католической династии. Напротив еще одно интересное здание – Церковь святого мученика Лаврентия (Iglesia De San Lorenzo). По легенде, именно он привез в Валенсию Святой Грааль, за что поплатился жизнью.

Оказавшись на площади Богоматери, где в прошлом находился римский форум, вы увидите сразу несколько известных городских достопримечательностей. В первую очередь это знаменитый Кафедральный собор Валенсии (Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia) в готическом стиле. Возведен он был в середине 13 века, и с тех пор достраивался-перестраивался, приобретая черты других стилей. В эпоху Ренессанса собор передекорировали «по-богатому», а потом опять немного упростили. Интересно, что у валенсийского кафедрального собора плоский купол, а это нехарактерно для готических соборов, и так было задумано изначально.

Но главное, чем известен этот собор – здесь хранится один из немногих официально признанных Святых Граалей – чаши, из которой Иисус Христос якобы пил во время Тайной вечери. Конечно, близко вам к нему подойти никто не даст, но прочувствовать атмосферу все равно стоит.

Здесь же находится барочная Базилика заступницы Беззащитных (Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats), известная своей богатой росписью, а также Дворец Хенералидад (Palacio de la Generalidad) – здание правительства Валенсии.

Посреди площади расположен любопытный фонтан Турия (Fuente del Turia) с голым антлетичным мужчиной и восемью девами. Неподготовленный турист может подумать, что по сюжету здесь бог морей Нептун пирует в окружении неяд. Но на самом деле фонтан появился лишь в 70-х годах прошлого века после успешного искуственного разворота русла местной реки Турии. А посему мужчина – это и есть река Турия, а вокруг него – восемь притоков реки.

Вообще, площадь Святой Девы можно назвать одним из центров культурной жизни города – именно здесь устраивают народные гуляния, ярмарки и прочие массовые развлечения. Жители города это дело очень любят. Особенно в валенсийский праздник Лас Вальяс.

Дальше обязательно пройдите до здания «шелковой биржи» Лонха-де-ла-Седа (Llotja de la Seda). Возведенный в 15-16 веках комплекс сооружений признан шедевром мировой готики и справедливо включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь туристов привлекает основной зал биржи Сала-де-Контратасьон (Sala de Contratacion), где, собственно, и проводились все сделки по торговле шелком. Обратите внимание на «спиральные» колонны в середине зала. Вход на территорию биржи стоит 2 евро, по воскресеньям и в официальные праздники бесплатно.

Еще немного пройдете и попадете на вторую важную городскую локацию – площадь мэрии (Plaça de l'Ajuntament). С одной стороны вы увидите само здание мэрии с символом города на фасаде – летучей мышью, а напротив него – здание местной почты. В зоне между ними обычно устраивают различные увеселительные мероприятия, только более современные, чем на площади святой Девы.

Недалеко отсюда расположен центральный железнодорожный вокзал Валенсии и еще одна типичная для Испании достопримечательность – Арена для боя быков (Plaza de Toros de València). Коррида в современном мире считается довольно спорным зрелищем, однако для испанцев это часть традиций, потому далеко не все там готовы от нее отказаться. В Валенсии коррида проводится трижды в год – 14 дней в марте в течении всего праздника Лас Фальяс, в течение одной недели летом и 8-9 октября, когда отмечается день Валенсии.

И еще пару любопытных фактов о Валенсии. Что мне сразу бросилось в глаза – это большое количество синих черепичных куполов на исторических зданиях и церквях. Как пояснил мне наш гид, в средние века, когда город был разделен между христианами, мусульманами и иудеями, нужно было как-то указать верующим направление. А потому для христианских храмов выбрали синие купола, а для мусульманских – зеленые.

А еще повсюду в Валенсии можно увидеть соблазнительные апельсины, мандарины и прочие цитрусовые, которые так и манят туриста, удивленного, почему же они висят нетронутыми. Все же Валенсия – если не мировая, то уж точно европейская столица апельсинов. Дело вот в чем: это все дикие апельсины, которые вообще не сладкие, да еще и обладают слабительным эффектом. А те знаменитые, особо сладкие валенсийские апельсины получаются путем длительной селекции.

Праздник Лас Фальяс в Валенсии

Валенсийцы, как и все испанцы, народ праздный и умеющий отдыхать. Кажется, они никогда и никуда не спешат. Не зря же в Испании одними из главных слов считаются fiesta (праздник, вечеринка) и mañana (завтра). Так вот одним из главных событий в Валенсии считается местный праздник Лас Фальяс (Las Fallas), ежегодно проходящий в марте. В этом году основные торжества выпали на 15-19 марта, но на самом деле праздник длится намного дольше, а дух его ощущается в течение всего года. Например, мы застали его отголоски в начале февраля, попав сразу на несколько тематических мероприятий.

В центре Лас Фальяс – соревнования на самую лучшую куклу. Мастера из разных районов города в течение года готовят свою куклу из папье-маше Ninot – строгих требований к ним нет, так что сюжеты самые разные, в том числе немало сатиры на местных политиков и различные проблемы современности. Дальше фигуры выставляют в Городе искусств и науки, а посетители путем голосования выбирают лучшие – взрослую и детскую. В этом году и нам посчастливилось побывать на выставке кукол-конкурсантов - весьма необычный, но точно очень интересный опыт.

По давней традиции, в кульминацию праздника все куклы сжигают, оставляя лишь победителей, которые потом перемещаются в музей Лас Фальяс. Сопровождается действо многочисленными фейерверками.

Еще один важный атрибут Лас Фальяс – традиционная валенсийская одежда. Девушки выбирают пышные народные платья и делают роскошные прически с украшениями, а мужчины – рубашки с жилетками и короткие брюки. Стоит отметить, к своим нарядам жители Валенсии подходят с большой ответственностью, тратя на это немалые суммы. Например, платье из настоящего шелка с богатой вышивкой может стоить до 30 тысяч евро. Есть и варианты из материалов попроще от 600 евро, но обычно валенсийские девушки не скупятся и тратят на наряд несколько тысяч евро. Разумеется, отдав такие суммы на костюмы, местные не упускают возможности надеть их на любой праздник в течение всего года, а то и просто по воскресеньям.

Лас Фальяс является важным элементом в жизни общин – жители разных районов Валенсии объединяются в группы, за членство в которых они получают специальные брошки. Вы бы видели, как они гордятся ими (как и своими нарядами)! Ежегодно каждый район выбирает своих королеву и юную королеву, а потом среди них выбирают главных королев города. Стать королевой – большая честь, ведь они становятся послами города. Для этого нужно быть не просто красивой и знать традиции, но и, например, владеть английским языком – чтобы доносить традиции гостям города. Взамен они могут получать бесплатно от спонсоров самые красивые платья.

Стоит отметить, что по выходным в Валенсии очень шумно и людно – что в Лас Фальяс, что в любое другое время года. Повсюду звучит музыка, на площадях устраиваются танцы. И не пугайтесь, если вдруг услышите взрывы – подрывать петарды в центре города здесь норма. Тем более, что испанское законодательство достаточно лояльно к фейерверкам.

Музеи Валенсии

В Валенсии, как городе с богатой историей, сразу несколько достойных внимания музеев, каждый из которых расположен в красивейших исторических зданиях. Стоимость входных билетов в валенсийские муниципальные музеи сравнительного недорогая, а порой вообще бесплатно.

Во-первых, это Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes de Valencia), располагающий одной из богатейших коллекций живописи в Испании, а также религиозных картин и готических алтарей. Жемчужинами музея считаются «Иоанн Креститель» кисти Эль Греко, автопортрет Диего Веласкеса и произведения Франциско Гойи. Вход в музей бесплатный, потому не поленитесь заглянуть.

Еще один музей, который никак нельзя обойти стороной, это Валенсийский музей керамики имени Гонсалеса Марти (Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí), привлекающий своим внешним видом. Свой современный вид фасады дворца приняли в восемнадцатом веке, когда были щедро отделаны декором из резного алебастра. Особенно пышно оформлен главный вход. Коллекция музея тоже довольно интересна – от работ мавританских мастеров до более современных образцов. Стоимость входного билета – 3 евро.

Есть в городе и интересные частные галереи. Например, мы попали сразу на две выставки от фонда Fundación Bancaja – «Пикассо. Модели желания» (Picasso. Modelos del deseo), охватывающую последние годы творчества легендарного испанского художника – довольно откровенные работы, стоит сказать, и «Соролла и Бенллюре. Кисти дружбы» (Sorolla y Benlliure. Pinceladas de una amistad), знакомящую с творчеством двух значимых для Валенсии художников. Обе выставки проработают до начала-середины марта 2020 года, а потому еще можете успеть.

Парк Турия в Валенсии

Во второй половине прошлого века течение городской реки Турия полностью развернули. Мощная река в период ливней периодически затапливала Валенсию, а в 1957 году потоп был настолько разрушительным, что реку решили вынести за пределы города. Новое русло открыли спустя 15 лет, а еще через 10 лет на месте бывших каналов создали Парк Турия – зеленую зону отдыха, которая змейкой тянется через половину города – от Биопарка до Города искусств и науки, всего почти 7 километров. Периодически на маршруте вам будут попадаться зоны отдыха, кафе, старинные мосты, небольшие каналы и озера, а где-то в пальмах будут прятаться шумные зеленые попугаи.

Город искусств и наук

Футуристический комплекс зданий Город искусств и наук (Ciutat de les Arts i les Ciències) – это уже совершенно другая Валенсия. После осушения реки Турия в городе появилось много свободного места, и городские власти принялись думать, чем бы его заполнить. В итоге решили строить современный научный музей.

Дизайн комплекса из шести зданий (научный музей, оперный театр/театральная сцена, кинотеатр IMAX/планетарий, галерея/сад, океанариум и выставочный центр/спортивная арена) принадлежит валенсианскому архитектору Сантьяго Калатраве, одному из лучших в мире в стиле био-тек. Помимо основных зданий, комплекс включает парки, ручьи, бассейны, бары и рестораны, и является популярным местом отдыха жителей и гостей города.

Комплекс считается шедевром современного искусства, а потому не удивительно, что на его территории регулярно снимают рекламные ролики, фильмы и сериалы. Среди прочего его можно было видеть в таких популярных сериалах, как «Мир дикого запада», «Доктор Кто» и в фильме «Земля будущего».

Океанариум Валенсии

Океанографический парк Валенсии (L'Oceanogràfic) считается крупнейшим и одним из лучших океанариумов Европы. Основан он был в 2003 году и является частью Города искусств и наук. На территории около 110 тысяч квадратных метров содержатся представители различных морских видов – рыбы, млекопитающие, земноводные, черепахи и птицы.

Здесь есть несколько крытых павильонов. Особое внимание стоит уделить «дому» акул и скатов – круговое здание, за исключением сердцевины полностью заполненное водой, так что обитатели (которым сюда подают очищенную морскую воду) имеют много пространства. Посетители спрашивают: а не едят ли акулы своих соседей – более мелку рыбешку? Работники океонариума успокаивают: их здесь так хорошо кормят, что просто нет потребности в охоте. Особо поражает здешний туннель – идешь, а с двух сторон и над головой плавает живность, особенно впечатляют «улыбающиеся» акулохвостые скаты.

Также обязательно стоит заскочить в павильон к белухам. Эти огромные белоснежные киты здесь живут целым семейством – почтенного возраста отец, молодая мать и трехлетний детеныш. Именно на их примере мы узнаем, что валенсийский океанариум – это не просто место для развлечений и релаксации, но и важный исследовательский институт. Благодаря здешним белухам, а точнее родившемуся у них малышу, ученым удалось разгадать важную загадку, которая может спасти от вымирания их собратьев в дикой природе.

Еще одна интересная зона – с пингвинами, где обитают только небольшие субантарктические пингвины, очень игривые и забавные. Содержат их исключительно в закрытом помещении, с нужной температурой и льдом, поскольку типичная валенсийская погода для них слишком жаркая. Именно по этой причине в океанариуме Валенсии нет других видов пингвинов.

Отправившись в океанариум Валенсии будьте готовы, что потратите несколько часов – сложно заставить выйти себя из таких успокаивающих «синих» павильонов. Да и по открытой территории океанариума очень приятно гулять – в окружении фламинго, пеликанов, ибисов и прочей живности. Стоимость входного билета – 31 евро.

Биопарк Валенсии

Зоологический парк Валенсии (Bioparc Valencia) считается крупнейшим зоопарком страны и одним из лучших в Европе. Открыли его лишь в 2008 году, и он отличается от других подобных учреждений тем, что у животных здесь максимально приближенные к естественным условия содержания. Особый упор сделан на африканскую коллекцию. Лемуры нескольких видов, жирафы, слоны, антилопы, фламинго, хищные птицы – это далеко не полный список здешних обитателей. Есть здесь и совершенно уникальные жители. Например, такой чудный зверь – фосса. Оказывается, это самый крупный хищник Мадагаскара, напоминающий чем-то крупного кошачьего, но и не совсем.

Но вернемся к лемурам. У них там отдельная огромная зона, куда можно зайти, а животные просто скачут вокруг людей по деревьям. Невероятно!

Еще одна изюминка биопарка – шоу с участием африканских птиц и животных. Не стоит путать это с цирковым представлением, это скорее показательное кормление, во время которого зрителям рассказывают о повадках животных и трудностях, с которыми они сталкиваются.

Стоит отметить, что подобные биопарки в Европе – это не привычные зверинцы, а скорее исследовательские институты, где ученые изучают условиях жизни животных и работают над спасением их популяций. Здесь же работает детская школа юных натуралистов, как это принято называть у нас, где детям с малых лет прививают бережное отношение к природе.

Работает биопарк круглый год, но в зимний период закрывается чуть раньше – с наступлением темноты, все же у животных есть режим. Взрослый билет обойдется в 23,8 евро, детский в 18 евро.

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Во второй части нашего обзора мы расскажем о гастрономических особенностях, ночной жизни и шоппинге в Валенсии – отдохнем на местном пляже, сходим за вкусными покупками на знаменитый Mercado Central, выберем места для ужина в красивом и демократичном Mercado Colón, съездим за город за самой подлинной валенсийской паэлей, расскажем, где лучше остановиться на ночь, а также сделаем немало других интересных открытий в городе, которые точно не дадут вам заскучать.

Марина Григоренко

Редакция благодарит Travel Press Club Ukraine, Офис по развитию туризма в Валенсии Visit Valencia и авиакомпанию Ryanair за помощь в организации визита

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