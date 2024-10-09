На самом деле, в Испании довольно часто нужна теплая одежда.

У большинства туристов Испания ассоциируется с пляжным отдыхом, и многие из них ошибочно полагают, что в этой стране тепло круглый год.

Однако соосновательница благотворительного проекта Chefugee из Филиппин Наталия Диас, сейчас живущая в испанском Мадриде, в своем блоге для Lonely Planet разрушила несколько мифов относительно Испании.

"Есть шутливое испанское выражение: "Hasta cuarenta de mayo, no te quits el sayo", что переводится как "До 40 мая не снимай пальто" – мудрый совет держать куртку под рукой до середины июня", – шутит Наталия.

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Она подчеркивает, что на самом деле для Испании характерны больше холодных сезонов в году, чем теплых: ранняя весна (с марта по май), осень (с сентября по ноябрь) и зима (с декабря по февраль).

При этом, по ее словам, в регионах на севере Испании, таких как Страна Басков, Астурия и Галисия, наблюдаются более прохладные температуры по сравнению с остальной частью страны.

В связи с этим Наталия советует всем туристам, планирующим отдых в Испании, брать с собо теплые вещи.

Кроме того, девушка дала иностранным гостям еще один важный совет, касающийся повседневного гардероба вне пляжа.

"Выбирайте элегантную повседневную одежду и избегайте таких нарядов, как спортивная одежда, пляжная одежда или чрезмерно открытая одежда в городе. Если вы посещаете религиозные места, такие как церкви, соборы или мечети, прикройте плечи и колени, чтобы продемонстрировать уважение к этим местам", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная туристка рассказала, реально ли отправиться в отпуск на две недели всего лишь с одним чемоданом.

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