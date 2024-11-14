Таким образом страна хочет привлечь дополнительные 4 миллиона туристов и около 2 миллиардов долларов доходов.

После того как Таиланд в 2024 году легализировал однополые браки, власти страны нацелились на продвижение так называемого "радужного туризма".

Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование туристической платформы Agoda, таким образом власти ходят привлекать дополнительно примерно четыре миллиона туристов ежегодно, которые могли бы принести в бюджет около 2 миллиардов долларов дохода.

При этом в исследовании отмечается, что закон о правах однополых пар, который должен вступить в силу в январе 2025 года, также создаст в Таиланде 152 тысяч рабочих мест с полной занятостью и поможет поднять валовой внутренний продукт страны на 0,3%.

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Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки, и третьей в Азии после Тайваня и Непала. Согласно новому закону, Таиланд будет признавать регистрацию браков однополых партнеров в возрасте от 18 лет и старше, а также их права на наследство, налоговые льготы, усыновление детей и прочее.

Как отмечают эксперты Agoda, Таиланд находится в выгодном положении, чтобы захватить большую часть мирового рынка ЛГБТК-туризма, который составляет 10% туристов во всем мире и оценивается более чем в 200 миллиардов долларов в год. Многие тайские города также могут стать популярными направлениями для проведения свадеб, стимулируя свадебную индустрию страны и связанные с ней секторы, такие как гостеприимство и кейтеринг.

Таиланд входит в число примерно 40 стран мира, гарантирующих равные супружеские права. Страна выделяется в Юго-Восточной Азии, где не было достигнуто большого прогресса в признании прав сообщества ЛГБТК+, которое часто сталкивается с дискриминацией.

"Хотя Таиланд уже является популярным направлением для путешественников ЛГБТК+, этот шаг, как ожидается, еще больше укрепит репутацию Таиланда как инклюзивного варианта отдыха", – сказал в своем заявлении вице-президент по корпоративному развитию Agoda Тимоти Хьюз.

Туризм является ключевым фактором роста экономики Таиланда, второй по величине в Юго-Восточной Азии. Около 30 миллионов туристов уже посетили страну в этом году, что соответствует годовой цели правительства в 36,7 миллионов. В допандемийном 2019 году Таиланд принял рекордное количество иностранных туристов – почти 40 миллионов – что принесло доход в размере 60 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2022 году Таиланд первым в Азии легализовал выращивание и употребление каннабиса. Таким образом страна привлекла дополнительные потоки туристов, желающих расслабиться с помощью этого легкого наркотика.

Однако буквально через два месяца после этого власти Таиланда призвали туристов не приезжать в страну "только чтобы накуриться", а еще через два года премьер-министр Сретта Тависин, заявил, что намерен снова запретить каннабис в стране.

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