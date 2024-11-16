Соответствующий закон хотят принять уже в следующем году.

Таиланд, который ранее объявил о планах привлечь больше туристов за счет "радужного туризма", похоже нашел еще одну золотую жилу, чтобы еще больше заработать на иностранных гостях.

Как пишет Bloomberg, Таиланд намерен легализовать казино в следующем году, чтобы привлечь иностранные инвестиции и собирать больше налогов, а также привлечь дополнительные потоки туристов.

По словам представителя премьер-министра страны Проммина Лерцуридея, правительство работает над тем, чтобы в 2025 году двумя палатами парламента был принят законопроект о так называемом "развлекательном комплексе", что позволит размещать казино в больших помещениях.

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Также он отметил, что после того, как парламент одобрит законопроект, перед тем, как казино смогут начать работу, потребуется сделать несколько административных шагов.

По данным Citigroup Inc., Таиланд может стать главным игроком в мировой игровой индустрии, если казино заработают примерно через шесть лет. Ожидается, что впоследствии валовой доход страны от игр может достичь 9,1 миллиарда долларов после, что сделает ее третьим по величине игроком на рынке.

Согласно предложенному законопроекту, развлекательными комплексами будут управлять зарегистрированные в Таиланде компании, которым лицензия на 30 лет обойдется в 5 миллиардов бат (около 144 миллиона долларов) в первый год и по 1 миллиарду бат (около 29 миллионов долларов) за все остальные годы. Разрешение можно продлевать на срок до 10 лет после каждого обновления.

При этом в комплексах наряду с казино должны будут размещаться по крайней мере четыре других типа предприятий, такие как универмаги, отели, парки развлечений, рестораны или ночные клубы.

Согласно сообщениям местных СМИ, правительство сначала может выдать пять лицензий на казино в популярных туристических направлениях – два в Бангкоке и по одному в Паттайе, Чиангмае и на Пхукете.

Как показало исследование Таиландского центра изучения азартных игр в 2021 году, хотя большинство видов ставок запрещены в Таиланде с 1936 года, почти 60% тайцев играют в азартные игры, некоторые тайцы также путешествуют, чтобы делать ставки в казино в соседних Мьянме, Лаосе и Камбодже.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам напомнили, что в Таиланде им может грозить до 10 лет тюремного заключения за, казалось бы, абсолютно невинное поведение – если их поймают со 120 игральными картами.

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