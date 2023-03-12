За нарушение запрета путешественникам могут грозить штрафы.

Фотоэксперты ParrotPrint назвали семь популярных среди туристов мест, где строго запрещено делать селфи.

Как пишет The Sun, за нарушение запрета путешественникам могут грозить штрафы.

7 популярных туристических локаций, где запрещены селфи

1. Зоопарки Нью-Йорка. По всему городу запрещено фотографироваться с любыми большими кошками в зоопарках, на карнавалах и в цирках, а любой пойманный нарушитель будет оштрафован на сумму до 1000 долларов. Запрет был введен в 2014 году из-за роста количества "тигровых селфи" – таким образом его инициаторы хотели остановить эксплуатацию животных.

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2. Дом драгоценностей, Лондонский Тауэр. Запрет введен из соображени безопасности, а его соблюдение контролируют как охранники, так и камеры видеонаблюдения.

3. Памплона, Испания. Этот город известен как место проведения печальноизвестного "Забега быков". Любой, кто будет пойман за селфи с быками, будет оштрафован на 3000 евро из-за нарушения техники безопасности.

4. Музей Ван Гога, Амстердам. Знаменитый музей запретил как селфи, так и любые другие фотографии на своей территории. Там заявили, что постоянное фотографирование мешает наслаждаться искусством.

5. Сикстинская капелла, Ватикан. Здесь также запрещены и селфи, и любые другие фотографии. Дело в том, что японская Nippon Television Network, которя в 1980 году профинансировала реконструкцию капеллы, в качестве одного из условий выставила наличие эксклюзивных прав на фото внутри.

6. Саудовская Аравия. В консервативной мусульманской стране запрещено фотографировать во время паломничества в Мекку – это считается неуважением, поскольку люди здесь совершают святое путешествие и акт поклонения.

7. Озеро Тахо, Калифорния. Здесь туристам запрещено делать селфи из-за диких животных. Местные власти ввели запрет из-за опасений, что люди могут подойти слишком близко к медведям в этом районе, чтобы сделать селфи.

Как ранее сообщал УНИАН, селфи входят в список самых распространенных причин смертей туристов в отпуске, ведь часто ради эффектного фото туристы делают опасные для жизни вещи.

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