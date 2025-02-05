Небольшой город Ифран, который по полгода покрыт снегом, является самым холодным в Африке.
Как пишет Daily Express, он находится в регионе Средний Атлас на севере Марокко. Его население составляет около 15 000 человек, и местные жители называют его "Швейцарией Марокко".
Современный город был основан французами в 1929 году, чтобы европейские колонизаторы могли найти здесь облегчение от летней жары внутренних равнин Марокко.
"Удовлетворяя вкусы высшего среднего класса, который мог позволить себе иметь машину и дом в пригороде, дома Ифрана были построены в традиционном европейском стиле и напоминали пригороды современных французских городов", - сказано в статье.
Отмечается, что Ифран, где находится озеро Дайет-Иффер, - это курортный город, расположенный высоко в Атласских горах, а также популярное место для обучения высотным тренировкам.
В городе преобладает континентальный средиземноморский климат с жарким летом, коротким, довольно сухим, теплым летом и долгой, прохладной, влажной зимой, когда ночи могут быть очень холодными.
Из-за высоты города и близости к Атлантическому океану, здесь очень много осадков, которые выпадают в классическом средиземноморском диапазоне с октября по апрель. В городе также выпадает много снега, начиная с октября и продолжаясь до весны.
Среднегодовая температура не превышает 11 °C. Ифран является рекордсменом по самой низкой температуре, когда-либо наблюдавшейся в Африке и арабском мире: -23,9 °C в 1935 году.
Интерестно, что биоразнообразие Ифрана уникально: здесь обитает множество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Среди животных большая часть мировой популяции находящихся под угрозой исчезновения берберийских макак, золотистого шакала, каракала и африканского краснокрылого вьюрка.
Горы отделяют пустыню Сахара от Средиземного моря и Атлантического океана. Также неподалеку находится озеро Дайет Иффер - природное озеро шириной 300 метров и глубиной шесть метров в Дайат Ауа. Озеро является домом для многих водоплавающих птиц и было признано водно-болотным угодьем Всемирным фондом дикой природы.
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