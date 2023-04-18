Китайские и американские города оказались в лидерах рейтинга, единственный европейский город в топ-10 – Лондон.

Нью-Йорк, как и годом ранее, возглавил рейтинг городов мира с самым большим количеством проживающих в них миллионеров.

Как свидетельствуют данные свежего отчета "Богатейшие города мира 2023" от Henley & Partners и New World Wealth, китайские и американские города оказались в лидерах рейтинга, единственный европейский город в топ-10 – Лондон.

В частности, в городе-лидере рейтинга Нью-Йорке (США) на данный момент проживает 340 тысяч миллионеров. Токио (Япония), который возглавлял список 10 лет назад, занимает второе место с 290,3 тысячами миллионеров, а Сан-Франциско (США) – третье с 285 тысячами миллионеров. Четвертое место занял Лондон (Великобритания) с 258 тысячами состоятельных резидентов, а пятое – Сингапур с 240,1 тысячами миллионеров.

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Если первая пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, то во второй пятерке произошли определенные ротации. Так, Лос-Анджелес (США) сохранил шестое место (205,4 тысяч миллионеров), а вот Чикаго и Хьюстон (оба в США) выпали из первой десятки. Зато в первую десятку вернулся Гонконг, заняв седьмое место (129,5 тысяч миллионеров). На восьмом и девятом местах, как и годом ранее, расположились китайские Пекин (128,2 тысяч богачей) и Шанхай (127,2 тысяч миллионеров).

Замкнул десятку Сидней (Австралия), который является новичком топ-10 (126,9 тысяч миллионеров). Как отмечают аналитики, в Сиднее, где расположены одни из самых дорогих пригородов мира, за последние 20 лет наблюдался особенно сильный приток состоятельных людей, и, по прогнозам, к 2040 году город войдет в пятерку самых богатых городов мира.

Как сообщал УНИАН, ранее Нью-Йорк и Сингапур возглавили рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни по итогам 2022 года.

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