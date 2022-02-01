В посольстве считают, что необходимость использования русского языка "явно надумана".

Аэропорт Праги перестал дублировать объявления во время посадки на рейсы в Украину на русском языке.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в пражском аэропорту во время посадки на рейсы в Украину объявления звучали на чешском, английском и русском языках.

"Признаюсь, что мы уже давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку считаем, что логики в дублировании информации на русском нет никакой. Аэропорт нам постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕвропейский лоукостер переходит на самолетыВ посольстве уверены, что украинцы могут понять базовые объявления на чешском и английском, а россияне через Украину обычно не летают.

"Если же речь идет о транзитных пассажирах - гражданах третьих стран, то здесь, опять же, большинство из них так или иначе должно понимать мировой язык – английский. Иными словами, русский язык в таких ситуациях применяется искусственно, а его необходимость - явно надуманная и преувеличенная", - отметил Перебийнис

Аэропорт им. Вацлава Гавела сообщил посольству, что с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали действовать новые правила для путешествий в условиях пандемии.

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