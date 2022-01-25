В частности, с 1 февраля будет применяться индивидуальный подход к каждому путешественнику с сертификатом вакцинации без учета региона, из которого он прибыл.

В Европейском Союзе изменили рекомендацию для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС одобрил рекомендацию относительно скоординированного подхода для содействия безопасным свободным путешествиям во время пандемии COVID-19.

Новая рекомендация учитывает значительное увеличение прививок от коронавируса и быстрое внедрение цифровых COVID-сертификатов.

В связи с этим сказано, что рекомендация вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Согласно новым правилам, связанные с COVID-19 меры должны применяться с учетом статуса лица вместо ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус распространяется на очень высоком уровне.

В связи с этим определяющим фактором для путешествий должен быть действительный цифровой COVID-сертификат, который удостоверяет вакцинацию от коронавируса, негативный результат теста или выздоровление.

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Индивидуальный подход должен существенно упростить действующие нормы, применяемые к передвижению, и обеспечить дополнительную четкость и предсказуемость для путешественников.

При этом путешественники, имеющие действительный цифровой COVID-сертификат ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям для свободного передвижения.

Такие сертификаты должны иметь данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, если прошло не менее 14 дней и не более 270 со дня получения последней дозы или если человек получил бустерную дозу. Страны-члены также должны принимать сертификаты вакцинации с вакцинами, одобренными национальными властями или Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время, если путешественник будет предъявлять сертификат о ПЦР-тесте, то он должен быть сделан не более чем за 72 часа до поездки, или отрицательный срочный антиген-тест не более чем за 24 часа до поездки.

Сертификат о выздоровлении должен указывать, что прошло не более 180 дней с даты получения результата о первом положительном тесте.

Вместе с тем у лиц, не имеющих цифровых COVID-сертификатов, могут потребовать сдать тест до поездки или не позднее чем за 24 часа после прибытия. Лица с особыми потребностями, транзитные пассажиры и дети до 12 лет могут освобождаться от этого требования.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний должен продолжить публиковать карту регионов стран-членов с потенциальным риском инфицирования в соответствии со "светофорной" системой (зеленый, оранжевый, красный и темно-красный).

"На основе этой карты страны-члены должны применять меры в отношении поездок в темно-красные зоны и из них, где вирус распространяется на очень высоком уровне. Они должны предостерегать от осуществления всех несущественных поездок и требовать от людей, которые прибывают из этих зон и не имеют свидетельств о вакцинации или о выздоровлении, сдавать тест перед отлетом и отправиться на самоизоляцию после прибытия", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рекомендовала с 1 марта 2022 года пускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз. А невакцинированные граждане не смогут посещать ЕС.

С 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в ЕС в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.

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