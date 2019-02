"Обычному туристу плевать, какие горшки": почему мир изменился, а наши музеи - нет

Инфотейнмент давно победил. Нужно образовывать развлекая, считает главный редактор Platfor.ma.

За последние полтора месяца главный редактор Platfor.ma побывал примерно в 30 музеях в семи странах Европы.

Среди них был только один по-настоящему архаичный, где на тебя просто вываливают кучу пыльных черепков и антиквариата со словами: на, смотри. В основном все наоборот - сплошной интерактив, взаимодействие с экспонатами или их историей, рассказывает Юрий Марченко на страницах журнала "Новое время".

Например, в небольшом Museum of Art of the City Of Luxemburg есть скульптура Родена. Рядом с этим уникальным для Люксембурга экспонатом - небольшая, но точная копия, которую можно как угодно трогать и ощупывать. Чтобы не только увидеть мастерство Родена, но и почувствовать его, буквально прикоснуться к искусству.

Или вот Исторический музей Франкфурта. Обычному туристу, прямо скажем, плевать на то, кто именно правил городом пять столетий назад и какие горшки тогда лепили. Но весь контент подан так, что тебе просто интересно с ним взаимодействовать. Экспонаты и их истории оживают, начинают двигаться, звучат голосами исторических личностей, становятся выпуклыми, объемными. Знаете, как показан переход от марки к евро? Огромными резервуарами, в которых покоятся пропущенные через шредер старые купюры. Быт обычной немецкой семьи начала XX века? Реалистичная модель кухни тех лет, секундомер - и предложение попробовать, за сколько времени вы приготовите типичное блюдо тогдашних франкфуртцев.

В бельгийском Генте есть замок XII века - Гравенстен. Если кто бывал в Бельгии, то знает, что замки там - не то чтобы удивительная редкость, и во все туристов не заманишь. Поэтому начальники Гравенстена придумали необычный ход: позвали записать аудиогид профессионального комика Wouter Deprez. Ну, вы знаете, аудиогиды - это когда передвигаешься от одного экспоната к другому, ноги ноют, а в ушах чей-то голос заунывно повествует, что эта тряпица когда-то принадлежала кому-то совершенно тебе неизвестному. Стартовый кусок этого аудиогида звучит примерно так: “Вообще, вам очень повезло, что вы сюда вот так запросто попали. Прошлись по тропинке, купили билет, поднялись по лестнице, да? Смотрите, как это было бы лет 700 назад. На подходе вас изрешетили бы стрелами и болтами (звук вонзающейся в тело стрелы), затем забросали копьями (хруст), после этого щедро полили раскаленной смолой (бульканье и вопль). Но предположим, вы все это пережили и каким-то чудом оказались во внутреннем дворе замка, вот где сейчас и стоите. Ну что же, тут вас ждет пара сотен вооруженных до зубов рыцарей, которым вы не нравитесь (крик ярости). И только когда вы всех их покромсаете, можете зайти. Кстати, заходите, чего же вы”. Забираешься на крышу, и комик продолжает приблизительно так: “Тут высшая точка замка. Люблю бывать здесь, смотреть по сторонам и думать о том, как это было когда-то. В те годы мои предки постоянно торчали здесь, чтобы вовремя заметить набег викингов. Когда те вдруг маячили на горизонте, в замке обнаруживались два типа людей. Одни орали: к оружию! Другие удирали. Мои предки были из тех, что удирали, потому что вот этих храбрых и благородных викинги с радостью поголовно вырезали”. Все это тоже с соответствующими звуковыми эффектами и интонированием. С одной стороны, тебя веселят и развлекают. А с другой — ты все же узнаешь реальные исторические факты об этих землях и жизни людей.

А в венском Музее естествознания грандиозная коллекция булыжников, чучел животных и древних черепков с железяками. Все они выставлены торжественно и чинно, как и положено в имперской столице. Но почти в каждом зале попадаются интерактивные шалости, превращающие созерцание и получение знаний в увлекательную игру. Вот здесь ты качаешь помпу, чтобы повысить на экране давление в кратере вулкана и заставить его взорваться. Тут, нажав кнопку, фотографируешься, а несложный алгоритм смешивает твои черты лица с типично неандертальскими и выдает картинку, каким бы ты был 100 тыс. лет назад. Инфотейнмент давно победил.

Нужно образовывать развлекая. Нельзя надеяться, что люди придут в музей только потому, что он существует. Сейчас все подобные институции состязаются уже не друг с другом, а со всеми остальными способами проводить время: пойти на концерт, посидеть в интернете, погулять с друзьями и тысячей других. К сожалению, во многих украинских музеях продолжают показывать коллекции так, будто мир не изменился. Только не нужно возражать, что добавить музеям жизни и интерактивности - это дорого. Записать аудиогид без запаха нафталина, соорудить рядом с экспонатом несложный пазл, устроить голосование за самый красивый черепок - это не вопрос колоссального финансирования, это вопрос креативности. Без которой сейчас толком не выжить даже самой лучшей коллекции.

Ходить в музеи, потому что люди так делали столетиями, - все равно что заниматься кровопусканием - тоже ведь было привычным делом. Ходить в музеи нужно, потому что там интересно. Инфотейнмент давно победил. Нужно образовывать развлекая.