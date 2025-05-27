Атмосферное "чудо" возникает из-за преломления и отражения лучей солнца в ледяных кристаллах.

Интересные оптические эффекты удалось снять украинским полярникам возле станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез, - "игру" в небе фальшивых солнц с настоящим светилом, что создало эффект женского украшения.

Как объясняют в Национальном антарктическом научном центре, на видео - два паргелия или ненастоящих солнца. Это небольшие пятна, которые расположены вдоль настоящего солнца, на одном с ним уровне. Кроме того, на видео - полный паргелический круг - линия, проходящая через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту. В результате, создается впечатление, что на небе лежит обручальное кольцо с камешками.

В центре разъясняют: этот эффект относится к семейству гало - оптического явления в атмосфере, которое проявляется как вторичное свечение, и возникает из-за преломления и отражения лучей солнца в ледяных кристаллах. По словам ученых, такие кристаллы обычно находятся в перистых или перисто-слоистых облаках или зависают ниже в морозно-влажном воздухе в виде алмазной пыли.

"В зависимости от формы кристаллов и траекторий лучей образуются различные формы гало. Чаще всего можно увидеть именно круговое гало вокруг источника света - солнца, луны или даже фонарей. Реже встречаются паргелии, парселены (от луны), зенитные дуги или световые столбы", - рассказали в научном центре.

Ученые говорят, полный паргелический круг является уникальным явлением, ведь имеет очень сложный механизм формирования. Он сочетает отражение лучей от внешней стороны кристалла и несколько способов внутреннего - вплоть до 5-кратного преломления света внутри кристалла.

Круговые гало и паргелии в основном размещены на расстоянии 22 градусов от солнца. Ученые объяснили причину этого явления: при стандартных условиях кристаллы имеют шестиугольную форму. Каждый из них действует как призма: луч заходит через одну его грань, а выходит через другую, преломляясь на 22 градуса. Если кристаллы достаточно толстые и пластинчатые, то первые паргелии могут создавать следующие - уже на расстоянии 44 градуса.

Контент от украинских полярников

Как писал УНИАН, недавно украинские полярники показали снимки, на которых гигантский кит выныривает из воды. По словам ученых, горбатый кит, который попал на фото, считается самым прыгучим среди своего подотряда усатых китов. Прыжок является одним из типов поведения этих гигантов поверхности воды. Они могут выпрыгнуть частично или полностью, когда над поверхностью появляется более половины тела.

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