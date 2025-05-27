Россия все еще имеет ресурсы на "контрактников" и на производство оружия, хотя и не всех видов.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что в России в ближайшее время не будут прибегать к принудительной мобилизации, поскольку страна имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"До принудительной мобилизации еще очень-очень далеко. Когда мы говорим о цене на нефть, нужно понимать, что это фьючерсная цена. Если мы сейчас говорим, что цена на нефть упала, то эта цена будет через полгода, это не будет завтра или послезавтра. Поскольку мировая экономика нуждается в российских ресурсах, то вопрос денег в ближайшее время у россиян стоять не будет. Газ и нефть - они до сих пор если не в Европе, то в Китае или Индии. Это будет нужно и будет покупаться. По серым схемам, через третьи страны, но будет покупаться", - пояснил он.

Кроме того, по словам Жирохова, Европа покупает много российских товаров.

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"Если внимательно посмотреть на полки немецких или даже польских магазинов - там очень большая доля есть российских товаров. Я уже не говорю об удобрениях, алюминии, о тех же редкоземельных металлах, которые все же экспортируются и до сих пор востребованы на рынке", - заявил аналитик.

Таким образом, россияне могут пока обеспечивать "контрактников".

Жирохов отметил, что враг имеет ресурсы и эти ресурсы пытается использовать более-менее вменяемо. В частности, россияне сосредоточилась на производстве только определенных видов вооружения. Он сказал:

"Они сейчас вложились в ракетное вооружение, дроновое и на этом фоне бронетанковое вооружение... Они сейчас акцентировались над тем оружием, которое оказалось наиболее эффективным. Оказались наиболее эффективными "шахеды", "герани". Они масштабируют их производство. Оказались эффективными баллистические ракеты. И они перебрасывают средства, человеческий потенциал на производство именно этого оружия. То есть очень гибкая система".

По словам эксперта, не обновляется флот россиян, не обновляется 80% ракетной системы.

"Они тоже не могут производить весь спектр вооружения. Поэтому какую-то часть, например, боеприпасы они поставляют из Северной Кореи и на это не тратят собственные средства. А вкладывают их в производство "гераней", - отметил Жирохов.

Мобилизационный ресурс РФ - детали

Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сказал, что мобилизационный ресурс Российской Федерации составляет 25 миллионов человек.

Он сообщил также, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия мобилизовала уже 1,3 миллиона человек, еще почти миллион составляют потери убитыми и ранеными.

В России мобилизация проводилась только раз за время полномасштабной войны против Украины. Так, президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" только 21 сентября 2022 года.

Многие эксперты говорят, что Путин не принимает решение о проведении новой волны мобилизации в РФ, поскольку боится того, как на это отреагируют простые россияне.

В прошлом месяце российский военный "Z-блогер" Святослав Голиков заявил, что власти РФ боятся проводить новую мобилизацию, поскольку воспринимают ветеранов войны против Украины как угрозу.

Об этом он сказал, отвечая на слова ведущей о том, что с войны против Украины российские солдаты возвращаются "совсем другими" - они много видели и не боятся "многих вещей".

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