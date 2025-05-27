По словам пресс-секретаря китайского МИД, страна решительно выступает против безосновательных обвинений.

В Китае опровергли заявление Украины о том, что страна поставляет оружие РФ для ведения войны. Об этом пишет Newsweek.

"Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения. Украинская сторона хорошо знает об этом. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - подчеркнула пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин.

Что этому предшествовало

В Newsweek напомнили, что Украина и ее союзники обвинили Китай в том, что страна помогает воевать России. В частности глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко раскрыл детали и отметил, что есть данные, свидетельствующие о том, что "Китай поставляет технику, специальные химикаты, порох и комплектующие именно для предприятий военного назначения".

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"Мы имеем подтвержденные данные о 20 российских заводах", - подчеркнул он.

По его словам, на начало 2025 года 80% от всей критической электроники для российских дронов имела китайское происхождение.

Также в апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках оружия для РФ. Кроме того, он заявил, что более 150 китайцев воюют на стороне России против Украины.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Китай может положить конец войне в Украине и поставить Путина на место. По его словам, если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться.

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